«Бьют толпой и желают смерти»: почему тюменские школьники чаще страдают от буллинга

«Стрелки» за школой, в ходе которых группа обидчиков нападает на аутсайдера, до сих пор не ушли в прошлое. Стоит лишь вспомнить, как в прошлом году в школе №65, в кругу учеников, девочка нападать на одноклассницу и стала ее избивать. Жертва молила о помощи и постоянно обращалась к стоящим рядом и снимающим на телефоны происходящее одноклассникам, однако ей никто так и не помог.