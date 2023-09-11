«Бьют толпой и желают смерти»: почему тюменские школьники чаще страдают от буллинга

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Буллинг в тюменских школах явление популярное и всеобъемлющее. Дети в регионе не только позволяют себе оскорблять одноклассников, но и поднимать травлю в социальных сетях и даже прибегать к насилию. На данный момент меры, предлагаемые учителями, родителями и властями региона не особо работают, а потому дети продолжают страдать от нападок ровесников, что разрушает их ментальное здоровье и влияет на качество обучения.
Чаще всего жертвой буллинга становятся тихие и немного замкнутые дети, таким мнением поделилась психолог Татьяна Крестьянникова. Распространенная ситуация, когда в классе выбирают самого неуверенного ученика, который не может ответить обидчику и тогда на него обрушивается весь шквал оскорбления и издевательств.
«Такие ребятишки обычно сами не заводят разговор с одноклассниками, много стесняются и даже в голосе сразу слышится неуверенность. Другие дети это считывают и начинают воспринимать как „не такого“ или „отличающегося“ ученика», — объясняет психолог.
Иногда жертву выбирают из-за увлечений, которые не разделяют одноклассники. Обычно в классе есть каста лидеров, вкусы которых определяют норму. И если кому-то нравится то, что ведущие ученики считают постыдным или недостойным, то на «не такого» валится шквал негатива.
«Увы, правила такими были всегда. Или ты как все или ты против всех. Это также касается материального достатка семьи ребенка. Сейчас, когда стало можно хвастаться деньгами, брендами и прочим, детей, которые не могут себе позволить айфоны и другие атрибуты „богатой“ жизни, часто подвергаются буллингу», — рассказывает психолог Петр Зосимов.
Психологи выразили общее мнение, что часто обидчики обычно считают себя сильнее и важнее всех остальных участников группы, поэтому стараются любыми методами принизить других и повысить свою значимость. А потому базис буллинга может быть любым.
Не стоит забывать, что буллинг бывают разным. Ребенка могут оскорблять, игнорировать или, например, выставлять на посмешище, создавая благоприятные для этого ситуации и втираясь в доверие к ученику. А потому число детей, страдающих от проявлений буллинга только растет. Вдобавок, если ранее от насмешек и обидчиков можно было спрятаться дома, то сейчас все значительно сложнее — травля продолжается в интернете.
Иногда школьники даже создают целые группы для того, чтобы издеваться на слабыми учениками. Во «ВКонтакте» есть несколько тюменских пабликов, куда выкладывают фотографии школьников. Зачастую это фотографии, сделанные без ведома человека, или же те, которые предназначались для «личного архива». Под такими публикациями начинается настоящий ад, порою организаторы травли переходят все границы, желая кому-то смерти, чем провоцируют других обидчиков выходить на такой же уровень.
Региональный представитель всероссийской общественной организации «Союз отцов» Максим Шереметьев считает, что с этой и подобными группами в соцсетях необходимо бороться, потому что они могут пошатнуть детям психику.
«Это можно назвать кибербуллингом. Некоторые группы достаточно прокаченные, начинаются негативные комментарии. Ребенок, фотографию которого выложили и прокомментировали, может опечалиться, оскорбиться, у него может начаться депрессия», — объяснил «Нашему Городу» Максим Шереметьев.
Эксперт уверен, что в борьбе с этой проблемой должны помогать родители. Нужно наладить коммуникацию с детьми, чтобы они могли обратиться за помощью к родителям в первую очередь. Также стоит задуматься о более серьезных мерах — обращаться в правоохранительные органы, подключить к решению проект «Киберпатруль».
О подобных группах знает и уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.
«Эта проблема никуда не денется. Такая группа не одна, к сожалению. Закроем одну, а на следующий день появляется еще одна такая же группа, но под другим названием. В любом случае нужно добиваться закрытия подобных сообществ в соцсетях», — рассказал «Нашему Городу» Андрей Степанов.
Разобраться с оскорбительными группами можно через прокуратуру, а также через Роскомнадзор. Второе ведомство имеет право заблокировать доступ к паблику в ускоренном порядке без судебных процедур.
«Стрелки» за школой, в ходе которых группа обидчиков нападает на аутсайдера, до сих пор не ушли в прошлое. Стоит лишь вспомнить, как в прошлом году в школе №65, в кругу учеников, девочка нападать на одноклассницу и стала ее избивать. Жертва молила о помощи и постоянно обращалась к стоящим рядом и снимающим на телефоны происходящее одноклассникам, однако ей никто так и не помог.
Также в редакцию «Нашего города» порою школьники обращаются напрямую. Так в прошлом году ученица МАОУ СОШ № 7 города Тюмени рассказала, что в учебном заведении одни ученики избивают других, отбирают вещи и даже могут поставить «на счетчик».
«8 классы просто „вербуют под себя“, агрессивные ребята занимаются деятельностью, напоминающей фильм „Околофутбола“. Они живут „по понятиям“. Пожалуйста помогите, просто нет сил это терпеть!», — рассказала «Нашему городу» школьница.
Алексей Райдер, директор департамента образования и науки Тюменской области, сказал, что в случае, когда в отношении школьника происходят противоправные действия со стороны обучающихся, в том числе буллинг, то ему нужно сообщить об этом классному руководителю или любому педагогу школы, которому ребенок доверяет, а также родителям (или законным представителям).
Несмотря на советы взрослых, считающих, что о буллинге нужно сообщить родителям или учителю, который должен урегулировать вопрос, дети не спешат подключать к проблеме родителей. Потому что чаще всего, «стукача», рассказавшего об издевательствах взрослым, начинают травить еще больше. Разозленные организаторы травли, получившие нагоняй от мамы и папы, стремятся выместить негатив на привычной жертве.
«К сожалению, родители часто поступают непоследовательно, не осознавая, что могут сделать только хуже. О травле ребенку нужно сообщать взрослым, однако родители должны выбрать верную стратегию работы. Первым делом нужно поговорить с ребенком и объяснить ему, как себя вести в сложившейся ситуации и как защитить себя от нападок одноклассников. Только после этого нужно переходить к дальнейшим действиям», — говорит психолог Петр Зосимов.
Важно найти контакт с родителями обидчиков. Стоит отказаться от требований публично извиниться перед ребенком или подружиться с ним. Эффективнее объяснить другим родителям, что их ребенку нужно разобраться с внутренним конфликтом, побуждающим к травле. Не стоит требовать отчитать ребенка или сурово его наказать. Меры воздействия должна быть мягкой, чтобы обидчик понял, что он поступает плохо и пересмотрел свой взгляд на общение с одноклассниками.
Однако это лишь идеальная картинка. Не всегда есть возможность добиться понимания по ту сторону буллинга, а проверенных и действенных методов воздействия на обидчиков пока нет. А потому, при наличии возможности, стоит перевести ребенка в другую школу, чтобы спасти его из токсичного окружения. Многие родители именно поэтому выбирают частные школы.
«В гимназии не поощряется пафос, культ личности и отклонения от моральных правил гимназии. Я никогда не встречала наших старшеклассников с сигаретами, ни разу не слышала от них мата, чего в избытке в других школах», — говорит Анастасия, чьи дети ходят в частную школу.
Также можно перевести ребенка на домашнее обучение. Многие родителя, сделавшие выбор не в пользу школы, говорят о том, что их детям удается добиться более высоких результатов в обучении.
«Моя дочь последни три года училась дома как раз из-за буллинга. Она хорошо сдала ЕГЭ и смогла поступить на бюджет. Девочка у меня очень организованная, а потому на сама занималась уроками. Ей не приходилось отвлекаться на отношения в классе или сталкиваться с не очень хорошими учителями. Мы ей помогали, если какая-то тема проседала. А потому не стоит бояться такого перевода», — говорит тюменка Мария Пономарева.
Однако главной целью родителей, ребенок который страдает от буллинга, должна быть всеобъемлющая поддержка и готовность вести долгие беседы, в ходе которых нужно помочь вашему чаду обрести уверенность в себе и обучить его грамотно отвечать обидчикам.
Также в ходе подготовке ребенка к школе, важно обсудить с ним проблему буллинга. Необходимо показать, что это деструктивный формат поведения и добиться того, чтобы ваше чадо считало буллинг неприемлемым. это касается, как обидчиков, так и тех, кто может подвергнуться нападкам. Ведь сейчас проблема стоит особенно остро — новое исследование, проведённое специалистами из Высшей школы экономики, показало, что 27,5 процента школьников в России сталкиваются с буллингом.