Тюменка потеряла ребенка на 9-м месяце беременности по вине врачей

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
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Updated Сегодня, 11:00
По словам женщины, в медицинском учреждении врачи оказали ей ненадлежащую медпомощь, что привело к гибели плода.
Следователи выясняют, по какой причине произошла трагедия. Ход проверки находится на контроле главы СК РФ.
Ранее «Наш Город» писал, что Бастрыкин потребовал провести проверку по факту массового отравления детей на горячем источнике «Тюменский». 18 августа во время посещения бассейна 13 детей почувствовали себя плохо. Троих из них госпитализировали с признаками отравления парами хлора в больницу.