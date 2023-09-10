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Бастрыкин взял на контроль дело о гибели нерожденного ребенка в Тюмени

Тюменка потеряла ребенка на 9-м месяце беременности по вине врачей

10 сентября 2023, 10:55
Фото: 1MI

Бастрыкин взял на контроль дело о гибели нерожденного ребенка в Тюмени

Жительница Тюмени на девятом месяце беременности потеряла по вине медиков ребенка. По факту ненадлежащего оказания медицинской помощи глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку.
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Дети

По словам женщины, в медицинском учреждении врачи оказали ей ненадлежащую медпомощь, что привело к гибели плода.

Следователи выясняют, по какой причине произошла трагедия. Ход проверки находится на контроле главы СК РФ.

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Ранее «Наш Город» писал, что Бастрыкин потребовал провести проверку по факту массового отравления детей на горячем источнике «Тюменский». 18 августа во время посещения бассейна 13 детей почувствовали себя плохо. Троих из них госпитализировали с признаками отравления парами хлора в больницу.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Врачи#Дети#Тюменская область#Следственный комитет#Новости тюмени#Александр Бастрыкин
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