Тюменка потеряла ребенка на 9-м месяце беременности по вине врачей

Ранее «Наш Город» писал, что Бастрыкин потребовал провести проверку по факту массового отравления детей на горячем источнике «Тюменский». 18 августа во время посещения бассейна 13 детей почувствовали себя плохо. Троих из них госпитализировали с признаками отравления парами хлора в больницу.