В Тюменском районе начали включать отопление

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:58
По ее словам, такое решение принято в связи с тем, что в ночные часы температура воздуха опускается до минусовых значений — помещения быстро остывают, что чревато простудами у детей.
«Запуск тепла в многоквартирных домах жителей Тюменского района начнется после того, как среднесуточная температура наружного воздуха в течении пяти суток не превысит +8 градусов», — сообщила Иванова.
Такое условие для старта отопительного сезона действует и в Тюмени. В областной столице заявки на подключение тепла подали около 50% общеобразовательных учреждений, детских садов и медицинских заведений — в них уже поступает тепло.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе глава Аромашевского района Игорь Власов подписал распоряжение о старте отопительного сезона. Подключение жилых домов к теплу в муниципалитете началось с 8 сентября.