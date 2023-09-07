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В Тюменском районе начали включать отопление

В Тюменском районе начали включать отопление

7 сентября 2023, 07:56
Фото: 1MI
Больницы, школы и детские сады Тюменского района начали подключать к теплу. Об этом сообщил в своем тг-канале глава муниципалитета Светлана Иванова.
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Дети

По ее словам, такое решение принято в связи с тем, что в ночные часы температура воздуха опускается до минусовых значений — помещения быстро остывают, что чревато простудами у детей.

«Запуск тепла в многоквартирных домах жителей Тюменского района начнется после того, как среднесуточная температура наружного воздуха в течении пяти суток не превысит +8 градусов», — сообщила Иванова.

Такое условие для старта отопительного сезона действует и в Тюмени. В областной столице заявки на подключение тепла подали около 50% общеобразовательных учреждений, детских садов и медицинских заведений — в них уже поступает тепло.

Тюменские власти сообщили, когда в домах включат отопление
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Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе глава Аромашевского района Игорь Власов подписал распоряжение о старте отопительного сезона. Подключение жилых домов к теплу в муниципалитете началось с 8 сентября.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Отопительный сезон
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