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Инстасамка пожаловалась Диброву на травлю в школе в Тобольске

10 июля 2023, 10:25
Фото: Скрин шоу «Сессия».

Инстасамка рассказала о травле в школе и проблемах с отцом

Инстасамка (Дарья Зотеева из Тобольска) поделилась историями из детства и проблемах с отцом в интервью актеру Дмитрию Диброву в шоу «Сессия».

Девушка вспоминала свою жизнь, когда обучалась в школе. Дарья рассказал о травле, однажды одноклассник выбросил в мусорку сумку Louis Vuitton. Её иногда оскорбляли и задирали, конфликты улаживали родители. Отношения с отцом не сложились. Интервью собрало более 2,2 млн просмотров.

«Тогда я не зарабатывала миллионы, чтобы купить маме машину, а бабушке — квартиру. Доказать, что это всё не просто так. … Он как взрослый должен был это понимать», — сообщила о своём отце Инстасамка в интервью.
«Даша, нормальная современная девушка, а Инстасамка это просто образ для заработка денег и не стоит её за это осуждать», — отметила Светлана П. в комментариях под видео.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что Инстасамка снова выступает с концертами в России. Недавно её можно было увидеть в Санкт-Петербурге на «VK Fest».

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#Общество#Тюменцы#Бизнес#Работа#Деньги#Александр Мязин
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