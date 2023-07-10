Инстасамка пожаловалась Диброву на травлю в школе в Тобольске

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Девушка вспоминала свою жизнь, когда обучалась в школе. Дарья рассказал о травле, однажды одноклассник выбросил в мусорку сумку Louis Vuitton. Её иногда оскорбляли и задирали, конфликты улаживали родители. Отношения с отцом не сложились. Интервью собрало более 2,2 млн просмотров.
«Тогда я не зарабатывала миллионы, чтобы купить маме машину, а бабушке — квартиру. Доказать, что это всё не просто так. … Он как взрослый должен был это понимать», — сообщила о своём отце Инстасамка в интервью.
«Даша, нормальная современная девушка, а Инстасамка это просто образ для заработка денег и не стоит её за это осуждать», — отметила Светлана П. в комментариях под видео.
На прошлой неделе «Наш город» сообщал, что Инстасамка снова выступает с концертами в России. Недавно её можно было увидеть в Санкт-Петербурге на «VK Fest».