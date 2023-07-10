Инстасамка пожаловалась Диброву на травлю в школе в Тобольске

Девушка вспоминала свою жизнь, когда обучалась в школе. Дарья рассказал о травле, однажды одноклассник выбросил в мусорку сумку Louis Vuitton. Её иногда оскорбляли и задирали, конфликты улаживали родители. Отношения с отцом не сложились. Интервью собрало более 2,2 млн просмотров.