Владельцы бизнеса в Тюмени вошли в сотню богачей ХМАО

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
Издание Муксун.fm опубликовало ежегодный рейтинг топ-100 самых богатых людей ХМАО по итогам 2022 года. Как и в прошлый год, в список попали бизнесмены, предприятия которых работают на экономику Тюмени.
Одним из самых «многоимущих» в Югре признан Ахтям Мухутдинов. Владелец ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство». Штаб-квартира компании расположена в Тюмени, на предприятии числится порядка 700 сотрудников. Мухутдинову также принадлежат компании «Тюменьсвязьфлот», ООО «Тобольский ССРЗ», ООО «Судоремонт Тюмень».
Как рассказали «Нашему городу» в югорском издании, за прошлый год предприятия бизнесмена принесли ему более 9,2 млрд рублей выручки. Чисты активы составляют свыше 6 млрд рублей.
На 53 месте рейтинга богатейших югорчан расположился Иван Дукай — учредитель знаменитой в Тюмени компании ООО «ОТНП-НВ», торгующей топливом. В прошлом году фирма заработала более 10,4 млн рублей, а стоимость чистых активов оценивается в 868,8 млн рублей. Однако в феврале 2023 года компания сменила адрес регистрации и перекачивала в Пермь. Теперь налог пойдет в край.
Всего же Ивану Дукаю, которому принадлежат единолично пять компаний, удалось заработать лишь 62,4 млн рублей. Поэтому падение в рейтинге с 29-го на 35-е место. Но до сих пор стоимость всех активов оценивается в 2,4 млрд рублей, что и позволяет бизнесмену держаться в топе богатейших.