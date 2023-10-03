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Published Сегодня, 12:55

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Updated Сегодня, 12:57

Активы самого "многоимущего" бизнесмена превышают 6 млрд рублей.

Владельцы бизнеса в Тюмени вошли в сотню богачей ХМАО

3 октября 2023, 12:55
Фото: 1MI
Активы самого "многоимущего" бизнесмена превышают 6 млрд рублей.

Владельцы бизнеса в Тюмени вошли в топ-100 богатейших людей ХМАО

Сразу два бизнесмена, имеющие активы в Тюмени, получили место в ежегодном рейтинге самых обеспеченных жителей главного нефтедобывающего региона.

Издание Муксун.fm опубликовало ежегодный рейтинг топ-100 самых богатых людей ХМАО по итогам 2022 года. Как и в прошлый год, в список попали бизнесмены, предприятия которых работают на экономику Тюмени.

Одним из самых «многоимущих» в Югре признан Ахтям Мухутдинов. Владелец ПАО «Обь-Иртышское речное пароходство». Штаб-квартира компании расположена в Тюмени, на предприятии числится порядка 700 сотрудников. Мухутдинову также принадлежат компании «Тюменьсвязьфлот», ООО «Тобольский ССРЗ», ООО «Судоремонт Тюмень».

Топ-100 богатых людей Тюменской области
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Как рассказали «Нашему городу» в югорском издании, за прошлый год предприятия бизнесмена принесли ему более 9,2 млрд рублей выручки. Чисты активы составляют свыше 6 млрд рублей.

На 53 месте рейтинга богатейших югорчан расположился Иван Дукай — учредитель знаменитой в Тюмени компании ООО «ОТНП-НВ», торгующей топливом. В прошлом году фирма заработала более 10,4 млн рублей, а стоимость чистых активов оценивается в 868,8 млн рублей. Однако в феврале 2023 года компания сменила адрес регистрации и перекачивала в Пермь. Теперь налог пойдет в край.

Всего же Ивану Дукаю, которому принадлежат единолично пять компаний, удалось заработать лишь 62,4 млн рублей. Поэтому падение в рейтинге с 29-го на 35-е место. Но до сих пор стоимость всех активов оценивается в 2,4 млрд рублей, что и позволяет бизнесмену держаться в топе богатейших.

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#Бизнес#Виктория Лачугина#Ахтям Мухутдинов#Иван Дукай
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