Владельцы бизнеса в Тюмени вошли в сотню богачей ХМАО

Всего же Ивану Дукаю, которому принадлежат единолично пять компаний, удалось заработать лишь 62,4 млн рублей. Поэтому падение в рейтинге с 29-го на 35-е место. Но до сих пор стоимость всех активов оценивается в 2,4 млрд рублей, что и позволяет бизнесмену держаться в топе богатейших.