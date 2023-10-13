Итоги дня Тюмени: растет преступность, китайское авто, уберут на зиму электросамокаты

Сегодня стало известно, что военный комиссариат Тюменской области возглавил Сергей Чирков. Информация об этом стала известна из телеграм-каналов. Инсайдеры утверждают, что в документах подписанных Чирковым, исчезла приставка врио. Тем временем на официальном сайте регионального военкомата руководителем по прежнему является Алексей Куличков, который вступил на должность три года назад.