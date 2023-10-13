Итоги дня Тюмени: растет преступность, китайское авто, уберут на зиму электросамокаты

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:58
Updated Сегодня, 16:58
В условиях санкций россияне стали чаще покупать автомобили из Китая. С начала года спрос на иномарки из соседней страны вырос в два раза.
В Тюменской области самой популярной китайской машинов стала Chery Tiggo 4 Pro. На втором месте — Chery Tiggo 7 Pro Max и на третьем — Geely Coolray.
Автоэксперты уверены, иномарки из Поднебесной вполне подходят россиянам по качеству, характеристикам и цене.
«Современные технические характеристики китайских авто повышают уровень доверия со стороны покупателей», — отметил Кирилл Вотяков, управляющий директор «Авито Авто».
Сегодня стало известно, что военный комиссариат Тюменской области возглавил Сергей Чирков. Информация об этом стала известна из телеграм-каналов. Инсайдеры утверждают, что в документах подписанных Чирковым, исчезла приставка врио. Тем временем на официальном сайте регионального военкомата руководителем по прежнему является Алексей Куличков, который вступил на должность три года назад.
С начала года в регионе выросло число изнасилований и грабежей. В целом по области стало больше преступлений, которые классифицируются как тяжкие и особо тяжкие, чем в прошлом году.
«За этот год было совершено 18.7 тысячи преступлений, что на 1,3% больше, чем за предыдущий. Если делить преступления на категории, то особо тяжких и небольшой тяжести совершено на 0,7% больше, тяжких — на 3,4%, средней тяжести — на 1,1%», — рассказали в прокуратуре ТО.
С начала года в Тюмени в ДТП с электросамокатами пострадали 149 человек, в том числе — 40 детей.
Но уже скоро жители Тюмени смогут почувствовать, что на дорогах и тротуарах стало более безопасно. Власти города планируют завершить летний сезон электросамокатов в ближайшее воскресенье, 15 октября.
На зимний покой уйдут порядка трех тысяч самокатов, принадлежащих кикшеринговым компаниям.
Жильцы тобольского общежития в 6 микрорайоне переживают, что здание в котором они проживают, могут поставить на капремонт. По их мнению, полувековая постройка, никаких вмешательств уже не переживет — дом буквально осыпается по швам.
Оказалось, что расселять общагу местные власти не намерены. Жители утверждают, что здание признавали аварийным несколько лет назад, но документов, подтверждающих этот факт, не не у них, ни у мэрии.