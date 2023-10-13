Тюменцы ликуют: сезон электросамокатов закроют 15 октября

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
По информации ГИБДД, в Тюмени за лето в ДТП с электросамокатами пострадали 149 человек, в том числе — 40 детей. Кикшеринговые компании заблокировали свыше 500 аккаунтов нарушителей дорожной дисциплины. Всего же в этом году по городу катались 3,5 тысячи прокатных самокатов.
Однако не все, кто их брал, соблюдали все инструкции и правила дорожного движения. Самое частое нарушение — превышение скорости в катание в многолюдных местах. Из-за этого в Тюмени были введены медленные и запретные зоны.
«В Тюмени установлены 30 зон запрета, где на электросамокатах ездить вообще нельзя. На этой территории они блокируются: в парках, скверах, там где узкие тропинки, по которым ходят пешеходы, мамы с колясками. Введены также более 130 медленных зон, где скорость электросамокатов ограничена», — пояснил замдиректора городского департамента дорог Денис Квитко.
Напомним, в начале октября в Тюмени начался судебный процесс над парнем, который на электросамокате наехал на семейную пару пенсионеров. Оба получили травмы, но для женщины они оказались смертельными.