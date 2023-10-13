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Тюменцы ликуют: сезон электросамокатов закроют 15 октября

Тюменцы ликуют: сезон электросамокатов закроют 15 октября

13 октября 2023, 12:13
Фото: 1MI
Сезон электросамокатов в Тюмени планируется завершить 15 октября. На несколько месяцев горожане, как водители, так и пешеходы, будут чувствовать себя более спокойно.

По информации ГИБДД, в Тюмени за лето в ДТП с электросамокатами пострадали 149 человек, в том числе — 40 детей. Кикшеринговые компании заблокировали свыше 500 аккаунтов нарушителей дорожной дисциплины. Всего же в этом году по городу катались 3,5 тысячи прокатных самокатов.

Однако не все, кто их брал, соблюдали все инструкции и правила дорожного движения. Самое частое нарушение — превышение скорости в катание в многолюдных местах. Из-за этого в Тюмени были введены медленные и запретные зоны.

«В Тюмени установлены 30 зон запрета, где на электросамокатах ездить вообще нельзя. На этой территории они блокируются: в парках, скверах, там где узкие тропинки, по которым ходят пешеходы, мамы с колясками. Введены также более 130 медленных зон, где скорость электросамокатов ограничена», — пояснил замдиректора городского департамента дорог Денис Квитко.

Напомним, в начале октября в Тюмени начался судебный процесс над парнем, который на электросамокате наехал на семейную пару пенсионеров. Оба получили травмы, но для женщины они оказались смертельными.

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#Общество#Ирина Швецова#Новости тюмени#Электросамокаты
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