Тюменцы ликуют: сезон электросамокатов закроют 15 октября

По информации ГИБДД, в Тюмени за лето в ДТП с электросамокатами пострадали 149 человек, в том числе — 40 детей. Кикшеринговые компании заблокировали свыше 500 аккаунтов нарушителей дорожной дисциплины. Всего же в этом году по городу катались 3,5 тысячи прокатных самокатов.