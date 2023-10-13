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Любитель пьяной езды из Тюмени отправится на 3 года в колонию-поселение

Любитель пьяной езды из Тюмени отправится на 3 года в колонию-поселение

13 октября 2023, 09:40
Фото: 1MI
За повторное управление автомобилем в пьяном состоянии 46-летний тюменец приговорен судом к колонии на 2,6 года. Также мужчину на шесть лет лишили водительских прав.

В региональной прокуратуре пояснили, мужчина попадался за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии несколько раз. В начале 2022 года суд уже лишил его водительских прав на три года. Однако в декабре он снова в пьяном виде ездил по Тюмени на «Ладе Гранта», пока не попался на глаза сотрудникам ДПС. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался, но от приговора его это не спасло. Суд отправил его отбывать наказание в колонии-поселении.

Накануне в Тюмени пьяный тюменец с другом решили прокатиться на квадроцикле. Поездка была недолгой и травматичной. Мужчины врезались в опору и чудом остались живы.

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#Происшествия#Ирина Швецова#Водительские права#Безопасность на дорогах#Опасное вождение#Пьяное вождение
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