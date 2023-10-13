Любитель пьяной езды из Тюмени отправится на 3 года в колонию-поселение

В региональной прокуратуре пояснили, мужчина попадался за рулем автомобиля в нетрезвом состоянии несколько раз. В начале 2022 года суд уже лишил его водительских прав на три года. Однако в декабре он снова в пьяном виде ездил по Тюмени на «Ладе Гранта», пока не попался на глаза сотрудникам ДПС. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался, но от приговора его это не спасло. Суд отправил его отбывать наказание в колонии-поселении.