Какие автомобили пользуются популярностью у тюменцев

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
По словам экспертов авторынка авто отечественного бренда привлекает покупателей своей стоимостью — цена комплектации «Стандарт» составляет 2 миллиона 85 тысяч рублей.
Что касается сегмента внедорожников с пробегом, то тюменцы предпочитают отечественные модели Niva 4×4 и Chevrolet Niva, а также зарубежные Kia Sportage, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan. Средняя цена внедорожников с пробегом в Тюменской области составляет 1,3 — 1,7 миллионов рублей, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за летние месяцы число подержанных автомобилей, привезенных из-за рубежа и предлагаемых к продаже в Тюменской области, выросло на 222,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Уровень спроса на подержанные авто увеличился на 35,5%.