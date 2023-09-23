Какие автомобили пользуются популярностью у тюменцев

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за летние месяцы число подержанных автомобилей, привезенных из-за рубежа и предлагаемых к продаже в Тюменской области, выросло на 222,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Уровень спроса на подержанные авто увеличился на 35,5%.