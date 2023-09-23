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Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

«Москвич» стал самым востребованным на тюменском авторынке

Какие автомобили пользуются популярностью у тюменцев

23 сентября 2023, 06:52
Фото: 1MI

«Москвич» стал самым востребованным на тюменском авторынке

Автомобиль «Москвич» вышел на первое место в Тюменской области по объемам продаж. Жители региона в среднем приобретают от 20 до 30 моделей в неделю.

По словам экспертов авторынка авто отечественного бренда привлекает покупателей своей стоимостью — цена комплектации «Стандарт» составляет 2 миллиона 85 тысяч рублей.

Что касается сегмента внедорожников с пробегом, то тюменцы предпочитают отечественные модели Niva 4×4 и Chevrolet Niva, а также зарубежные Kia Sportage, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan. Средняя цена внедорожников с пробегом в Тюменской области составляет 1,3 — 1,7 миллионов рублей, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за летние месяцы число подержанных автомобилей, привезенных из-за рубежа и предлагаемых к продаже в Тюменской области, выросло на 222,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Уровень спроса на подержанные авто увеличился на 35,5%.

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