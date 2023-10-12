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Published Сегодня, 15:44

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Updated Сегодня, 15:47

Жительниц Тюменской области начали вербовать на службу в СВО

Жительниц Тюменской области начали вербовать на службу в СВО

12 октября 2023, 15:44
Фото: 1MI
Тюменкам предлагают заключить контракт для службы в зоне специальной военной операции. Добровольцами могут стать женщины в возрасте от 18 до 50 лет, желательно с медицинским образованием, сообщает Информцентр правительства региона.

Также на контрактную службу в СВО приглашаются мужчины. Они не должны быть старше 60 лет. У водителей и механиков-водителей возрастное ограничение — 65 лет.

«Поступить на военную службу по контракту также могут граждане дружественных иностранных государств», — сказано в объявлении.

В облправительстве рассказали сколько будут платить контрактнику. При поступлении на службу ему полагаются единовременные выплаты от государства и региона. Первая составляет 195 тыс. рублей, вторая — 100 тыс. рублей. Ежемесячная зарплата — до 40 тыс. рублей, в зоне СВО она увеличивается до 200 тыс. рублей в месяц.

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