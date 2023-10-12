Жительниц Тюменской области начали вербовать на службу в СВО

В облправительстве рассказали сколько будут платить контрактнику. При поступлении на службу ему полагаются единовременные выплаты от государства и региона. Первая составляет 195 тыс. рублей, вторая — 100 тыс. рублей. Ежемесячная зарплата — до 40 тыс. рублей, в зоне СВО она увеличивается до 200 тыс. рублей в месяц.