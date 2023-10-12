Жительниц Тюменской области начали вербовать на службу в СВО

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Также на контрактную службу в СВО приглашаются мужчины. Они не должны быть старше 60 лет. У водителей и механиков-водителей возрастное ограничение — 65 лет.
«Поступить на военную службу по контракту также могут граждане дружественных иностранных государств», — сказано в объявлении.
В облправительстве рассказали сколько будут платить контрактнику. При поступлении на службу ему полагаются единовременные выплаты от государства и региона. Первая составляет 195 тыс. рублей, вторая — 100 тыс. рублей. Ежемесячная зарплата — до 40 тыс. рублей, в зоне СВО она увеличивается до 200 тыс. рублей в месяц.