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Published Сегодня, 12:49

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Updated Сегодня, 12:52

Жильцы ветхого общежития в Тобольске боятся, что их дом не переживет ремонт. ВИДЕО

Жильцы ветхого общежития в Тобольске боятся, что их дом не переживет ремонт. ВИДЕО

13 октября 2023, 12:49
Фото: 1MI
Тобольское общежитие, расположенное в доме 120д в 6 микрорайоне находится в крайне ветхом состоянии. Здание, построенное в 1974 году, буквально рассыпается. Тем не менее власти города еще надеются, что его можно отремонтировать.
Видео: 1MI

Об этом жильцы общежития рассказали NEFT. По их словам, представители мэрии и УК предлагали провести реконструкцию дома. Но тоболяки переживают, что ремонт постройка не переживет.

«Общежитие в 2007 году было признано аварийным, но документы не сохранились. В администрации говорят, что такого документа нет. В городском архиве мы не можем найти копию документа. Многие жильцы говорят, что эта бумага существовала», — пояснила изданию Анастасия Худайбердиева.
Фото: NEFT

На журналистский запрос в горархиве ответили, что такой документ им не поступал. Но есть другой — экспертное заключение от 21 июня этого года, которое было сделано по инициативе самих жильцов.

«Ситуация по этому общежитию очень непростая. Жильцы привлекли с помощью управляющей компании организацию, которая производит оценку разрушения многоквартирных домов. Экспертиза была проведена. По заключению экспертов износ здания не подлежит аварийности и сносу», — сказали в информотделе Тобольской мэрии.

Кстати, по соседству с проблемной общежитием находится еще одно и точно в таком же состоянии. Но его уже начали расселять.

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#Общество#Видео#Ирина Швецова#Тобольск#Аварийное жилье
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