Жильцы ветхого общежития в Тобольске боятся, что их дом не переживет ремонт. ВИДЕО

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
Об этом жильцы общежития рассказали NEFT. По их словам, представители мэрии и УК предлагали провести реконструкцию дома. Но тоболяки переживают, что ремонт постройка не переживет.
«Общежитие в 2007 году было признано аварийным, но документы не сохранились. В администрации говорят, что такого документа нет. В городском архиве мы не можем найти копию документа. Многие жильцы говорят, что эта бумага существовала», — пояснила изданию Анастасия Худайбердиева.
На журналистский запрос в горархиве ответили, что такой документ им не поступал. Но есть другой — экспертное заключение от 21 июня этого года, которое было сделано по инициативе самих жильцов.
«Ситуация по этому общежитию очень непростая. Жильцы привлекли с помощью управляющей компании организацию, которая производит оценку разрушения многоквартирных домов. Экспертиза была проведена. По заключению экспертов износ здания не подлежит аварийности и сносу», — сказали в информотделе Тобольской мэрии.
Кстати, по соседству с проблемной общежитием находится еще одно и точно в таком же состоянии. Но его уже начали расселять.