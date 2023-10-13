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Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

В Тюмени подростки-самокатчики плюнули в лицо прохожей пенсионерке

В Тюмени подростки-самокатчики плюнули в лицо прохожей пенсионерке

13 октября 2023, 14:29
Фото: 1MI
В районе дома Печати замечены два парня на электросамокатах, которые развлекаются тем, что плюют в прохожих. Недавно от действий хулиганов пострадала местная пенсионерка.

О происшествии «72.ру» рассказала Ольга Леонидовна. По ее словам, она шла домой и вдруг получила плевок в лицо. В это время мимо нее как раз проезжали на самокатах два подростка. Вдруг один из них не с того не с сего плюнул в пенсионерку. Но даже в этот момент женщина не подумала про них плохо, виня во всем случай и ветер.

«И вы представляете, они плюнули мне в лицо и попали. Никакого конфликта у нас не было до этого. Я их знать не знаю», — вспоминает тюменка.

Однако одного раза парням не хватило. Самокатчики снова попали плевком в пенсионерку, когда она уже походила к дому. Затем они рассмеялись и поехали дальше.

«Я просто в шоке. У меня давление от нервов, голова болит. Я дико возмущена. Мне 65 лет, и мне кто-то плюнул в лицо. Это кошмар, мерзость», — возмущается женщина.

Пенсионерка молча сносить обиду не намерена. Она уже написала заявление в полицию. Самокатчиков будут искать по камерам видеонаблюдения.

К слову, сегодня стало известно, что сезон для электросамокатов тюменские власти планируют закрыть уже со следующей недели.

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#Общество#Ирина Швецова#Тюменцы#Электросамокаты
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