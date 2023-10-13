В Тюмени подростки-самокатчики плюнули в лицо прохожей пенсионерке

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
О происшествии «72.ру» рассказала Ольга Леонидовна. По ее словам, она шла домой и вдруг получила плевок в лицо. В это время мимо нее как раз проезжали на самокатах два подростка. Вдруг один из них не с того не с сего плюнул в пенсионерку. Но даже в этот момент женщина не подумала про них плохо, виня во всем случай и ветер.
«И вы представляете, они плюнули мне в лицо и попали. Никакого конфликта у нас не было до этого. Я их знать не знаю», — вспоминает тюменка.
Однако одного раза парням не хватило. Самокатчики снова попали плевком в пенсионерку, когда она уже походила к дому. Затем они рассмеялись и поехали дальше.
«Я просто в шоке. У меня давление от нервов, голова болит. Я дико возмущена. Мне 65 лет, и мне кто-то плюнул в лицо. Это кошмар, мерзость», — возмущается женщина.
Пенсионерка молча сносить обиду не намерена. Она уже написала заявление в полицию. Самокатчиков будут искать по камерам видеонаблюдения.
К слову, сегодня стало известно, что сезон для электросамокатов тюменские власти планируют закрыть уже со следующей недели.