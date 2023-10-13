В Тюмени подростки-самокатчики плюнули в лицо прохожей пенсионерке

О происшествии «72.ру» рассказала Ольга Леонидовна. По ее словам, она шла домой и вдруг получила плевок в лицо. В это время мимо нее как раз проезжали на самокатах два подростка. Вдруг один из них не с того не с сего плюнул в пенсионерку. Но даже в этот момент женщина не подумала про них плохо, виня во всем случай и ветер.