Воспоминания о трудном детстве вызвали слезы у известной блогерши из Тюмени

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 13:38
Updated Сегодня, 13:38
Девушка приняла участие в новому выпуске шоу «Сессии», в котором ведущий «вытаскивает» психологические травмы российских звезд.
Во время сеанса Юля откровенно рассказала про плохие компании и даже поделилась одной нелицеприятной историей из юности. Но самыми болезненными воспоминаниям для нее оказались обида на отчима и суицид отца.
Также Гаврилина рассказала о своих отношениях С Даней Милохиным.
Днем ранее «Наш город» рассказал про другую тюменскую блогершу. Девушка под ником «Тереня» своим клиентам предлагает необычную услугу — суточный индивидуальный тренинг по продвижению. В программу входят прогулки по Москве, гостиница, ресторан и разговоры о маркетинге.