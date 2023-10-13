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Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 13:38

Updated Сегодня, 13:38

Воспоминания о трудном детстве вызвали слезы у известной блогерши из Тюмени

Воспоминания о трудном детстве вызвали слезы у известной блогерши из Тюмени

13 октября 2023, 13:36
Фото: Скрин: VK Видео
Блогер и певица с миллионной аудиторией в запрещенной соцсети Юлия Гаврилина в эфире программы Дмитрия Диброва расплакалась, вспоминая свое непростое детство.
Фото: Скрин: VK Видео

Девушка приняла участие в новому выпуске шоу «Сессии», в котором ведущий «вытаскивает» психологические травмы российских звезд.

Во время сеанса Юля откровенно рассказала про плохие компании и даже поделилась одной нелицеприятной историей из юности. Но самыми болезненными воспоминаниям для нее оказались обида на отчима и суицид отца.

Также Гаврилина рассказала о своих отношениях С Даней Милохиным.

Днем ранее «Наш город» рассказал про другую тюменскую блогершу. Девушка под ником «Тереня» своим клиентам предлагает необычную услугу — суточный индивидуальный тренинг по продвижению. В программу входят прогулки по Москве, гостиница, ресторан и разговоры о маркетинге.

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#Общество#Ирина Швецова#Тюменцы#Блогер
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