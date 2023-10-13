В Тюменской области ужесточат правила выгула собак

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Председатель комитета Ирина Соколова отметила, что в январе 2023 года принято постановление правительства Тюменской области «Об утверждении дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу».
В июне этого в документ внесли изменения, согласно которым теперь запрещено выгуливать крупных собак без намордника и поводка вне специальных площадок или вне огороженного двора частного жилого дома. Также под запретом выгул крупных или потенциально опасных собак детьми младше 14 лет, нетрезвыми гражданами.
«Законопроект предусматривает закрепление административной ответственности за нарушение дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных. Члены комитета рекомендовали коллегам принять данный закон», — отметила Ирина Соколова.
Ранее «Наш Город» писал, что прокурор Тюменской области Владислав Московских внес на рассмотрение в Тюменскую областную Думу законопроект о введении штрафов для владельцев собак. Предлагается наказывать хозяев собак за «непресечение агрессивного поведения животного по отношению к окружающим людям». Размер штрафа для владельцев животных составит от 1 до 3 тысяч рублей.
Заметим, в первом полугодии первое полугодие в регионе было подано 58 исков на сумму более 4 миллионов рублей к владельцам собак. Из них 22 исковых заявления о взыскании с собственников собак морального и материального вреда на сумму 2,4 миллиона рублей.