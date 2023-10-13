В Тюменской области ужесточат правила выгула собак

Заметим, в первом полугодии первое полугодие в регионе было подано 58 исков на сумму более 4 миллионов рублей к владельцам собак. Из них 22 исковых заявления о взыскании с собственников собак морального и материального вреда на сумму 2,4 миллиона рублей.