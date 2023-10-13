Военный комиссариат Тюменской области возглавил Сергей Чирков

По данным тг-канала «Погоны и Галстуки», в документах, подписанных Чирковым исчезла приставка врио. Между тем, на сайте правительства Тюменской области указано, что военкомом Тюменской области является до сих пор Алексей Куличков, назначенный на эту должность в октябре 2020 года.