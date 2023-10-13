Военный комиссариат Тюменской области возглавил Сергей Чирков

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
По данным тг-канала «Погоны и Галстуки», в документах, подписанных Чирковым исчезла приставка врио. Между тем, на сайте правительства Тюменской области указано, что военкомом Тюменской области является до сих пор Алексей Куличков, назначенный на эту должность в октябре 2020 года.
Стоит заметить, что во время пресс-конференции, посвященной осенней призывной кампании-2023, Чирков сообщил, что информация о рассмотрении его кандидатуры на должность военкома является недостоверной. Тогда он подчеркнул, что временно заменяет Алексея Куличкова, пока тот находится в отпуске.
Чирков был назначен врио военного комиссара в августе этого года. Ранее он работал заместителем начальника военкомате Свердловской области.