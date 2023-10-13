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Военный комиссариат Тюменской области возглавил Сергей Чирков

Военный комиссариат Тюменской области возглавил Сергей Чирков

13 октября 2023, 07:41
Фото: 2 ГИС
Военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков покинул должность. Кресло военкома региона занял временно исполняющий обязанности военного комиссара Сергей Чирков.

По данным тг-канала «Погоны и Галстуки», в документах, подписанных Чирковым исчезла приставка врио. Между тем, на сайте правительства Тюменской области указано, что военкомом Тюменской области является до сих пор Алексей Куличков, назначенный на эту должность в октябре 2020 года.

Стоит заметить, что во время пресс-конференции, посвященной осенней призывной кампании-2023, Чирков сообщил, что информация о рассмотрении его кандидатуры на должность военкома является недостоверной. Тогда он подчеркнул, что временно заменяет Алексея Куличкова, пока тот находится в отпуске.

Чирков был назначен врио военного комиссара в августе этого года. Ранее он работал заместителем начальника военкомате Свердловской области.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Военный комиссар Тюменской области
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