В России выявлено 8,4 млн случаев публикации фейков в течение 2023 года

Истомин подчеркнул, что всплеск фейков глобального масштаба произошел в период пандемии, что послужило толчком для развития фактчекинга. В России появились антифейковые платформы и ресурсы, предоставляющие официальные данные, и была внедрена маркировка фейков, а также автоматизация их обнаружения. Однако те, кто извлекает выгоду из дезинформации, постоянно совершенствуют технологии создания и распространения ложных сведений, передает 56orb.ru.