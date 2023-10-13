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В России выявлено 8,4 млн случаев публикации фейков в течение 2023 года

В России выявлено 8,4 млн случаев публикации фейков в течение 2023 года

13 октября 2023, 11:40
В течение 2023 года выявлено 3 тыс. уникальных фейков и 8,4 млн случаев их распространения. Прогнозируется, что к 2024 году количество уникальных фейков вырастет до 4,5 тыс., а их копий — до 15 миллионов.

Эти данные представил на международном форуме «История для будущего. Россия и Беларусь» первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Истомин подчеркнул, что всплеск фейков глобального масштаба произошел в период пандемии, что послужило толчком для развития фактчекинга. В России появились антифейковые платформы и ресурсы, предоставляющие официальные данные, и была внедрена маркировка фейков, а также автоматизация их обнаружения. Однако те, кто извлекает выгоду из дезинформации, постоянно совершенствуют технологии создания и распространения ложных сведений, передает 56orb.ru.

Кирилл Истомин также предостерег от разнообразных форматов фейков, которые были выявлены в 2023 году, включая недостоверные текстовые сообщения, использование архивных фотографий и видеоматериалов, а также фальшивых документов. По его словам, особую осторожность следует проявлять к дипфейкам и генерации голоса, учитывая постоянное развитие нейросетей.

Эксперт подчеркнул, что борьба с фейками требует системного подхода. Необходимо информировать жителей на актуальные темы, обеспечивать доступ к официальной информации, а также формировать цифровую гигиену с детства, учить не принимать поспешных решений и перепроверять информацию.

Генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский подчеркнул важность технологического развития для борьбы с фейками. Он отметил, что дипфейков будет всё больше и технологии создания поддельного медиаконтента, например, активно применяются в кинематографе. Эти технологии также могут использоваться в целях дезинформации.

В дискуссии на форуме также участвовали блогеры и представители крупных телеграм-каналов.

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