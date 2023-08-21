Тюменский психолог рассказала, как подготовить ребенка к школе

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Совсем скоро начнется школа. Ответственные родители заранее подготовили своих детей к учебе. А вот как эмоционально подготовить к школе первоклассника рассказала тюменской психолог Людмила Круглова изданию «Вслух.ру».
Специалист советует не показывать малышу свое беспокойство. Ребенок увидит это и неосознанно почувствует те же эмоции. То же самое касается страхов. Не нужно пугать первоклассника словами о том, что в школе с ним никто нянчиться не будет. Психолог советует рассказать ребенку о том, что в школе интересно, увлекательно и познавательно.
Важным элементом учебного процесса является канцелярия. Круглова советует не покупать школьные принадлежности, похожие на игрушки. Ребенок должен научиться отходить от игровой формы в учебную. Лучше всего будет спросить совета у учителя, какую канцелярию нужно приобрести первокласснику.
Также психолог отметила, что поддержка дома очень важна для ребенка и его успехов в школе. Необходимо настроить малыша на учебу, выработать у него режим сна. За час до сна нужно отключить все гаджеты, телевизор. Ребенку будет легче привыкнуть к новому.
Чтобы помочь адаптироваться ему в школе, необходимо спрашивать, как у него прошел день, какие у него предметы в школе, какие у него одноклассники и т. п.