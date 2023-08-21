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Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Психолог рассказал тюменским родителям интересное о первоклассниках.

Тюменский психолог рассказала, как подготовить ребенка к школе

21 августа 2023, 09:56
Психолог рассказал тюменским родителям интересное о первоклассниках.
Тюменский психолог в преддверии 1 сентября рассказала, какие правила нужно соблюдать, чтобы помочь ребенку адаптироваться в 1 классе.
Сюжет
Дети

Совсем скоро начнется школа. Ответственные родители заранее подготовили своих детей к учебе. А вот как эмоционально подготовить к школе первоклассника рассказала тюменской психолог Людмила Круглова изданию «Вслух.ру».

Специалист советует не показывать малышу свое беспокойство. Ребенок увидит это и неосознанно почувствует те же эмоции. То же самое касается страхов. Не нужно пугать первоклассника словами о том, что в школе с ним никто нянчиться не будет. Психолог советует рассказать ребенку о том, что в школе интересно, увлекательно и познавательно.

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Важным элементом учебного процесса является канцелярия. Круглова советует не покупать школьные принадлежности, похожие на игрушки. Ребенок должен научиться отходить от игровой формы в учебную. Лучше всего будет спросить совета у учителя, какую канцелярию нужно приобрести первокласснику.

Также психолог отметила, что поддержка дома очень важна для ребенка и его успехов в школе. Необходимо настроить малыша на учебу, выработать у него режим сна. За час до сна нужно отключить все гаджеты, телевизор. Ребенку будет легче привыкнуть к новому.

Чтобы помочь адаптироваться ему в школе, необходимо спрашивать, как у него прошел день, какие у него предметы в школе, какие у него одноклассники и т. п.

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#Анастасия Ильина#Дети#Школа#Учеба#Психолог
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