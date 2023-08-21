Тюменский психолог рассказала, как подготовить ребенка к школе

Специалист советует не показывать малышу свое беспокойство. Ребенок увидит это и неосознанно почувствует те же эмоции. То же самое касается страхов. Не нужно пугать первоклассника словами о том, что в школе с ним никто нянчиться не будет. Психолог советует рассказать ребенку о том, что в школе интересно, увлекательно и познавательно.