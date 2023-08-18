Тюменские учителя истории признались, что не знают, как рассказывать детям про СВО

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Между тем в большинстве тюменских школ агентству «Наш город» ответили, что еще не видели ни само письмо, ни новые учебники. Учителя за 14 дней до начала уроков не знают, с каким учебником им предстоит работать.
Новые учебники и пособия выпущены под общей редакцией помощника президента РФ Владимира Мединского. И, как отмечают в документе (есть в распоряжении редакции), только по ним можно преподавать предмет на уроках у старшеклассников.
«Минпросвещения России обращает внимание, что только данные учебники в полной мере соответствуют федеральной рабочей программе по учебному предмету „История“ базового уровня, включенной в федеральную образовательную программу среднего общего образования», — указано в документе.
Кроме того, 19 июля после заседания научно-методического совета министерство выпустило приказ о включении новых учебников истории в федеральный перечень.
Как рассказали в школах корреспонденту «Наш город», директора и педагоги еще только выходят из отпусков и принимаются за работу. Письмо из федерального ведомства они еще не получали, впрочем, и новые учебники только готовятся принять в школах.
«Письма еще нет. У нас запросили информацию о количестве учащихся 10 и 11 классов для обеспечения их учебниками к 1 сентября, мы ее отправили. Сейчас ждем учебники», — рассказала агентству директор школы № 65 Оксана Фокина.
В школе № 69 директор Эльвира Аминова рассказала, что накануне получили большую партию учебников.
«Я знаю, что пришло много учебников в школу, но сама еще не смотрела. Только приехала с совещания. Учебники для старшеклассников есть. Не могу утверждать, что именно эти [учебники истории], но буквально вчера они пришли», — рассказала директор.
Учителя истории находятся в растерянности. Скоро вести уроки, а они до сих пор не знают, какие акценты расставлены в новом учебнике, и не могут составить план занятий.
Между тем, 8 августа на презентации СМИ показали новые учебники с разделами о СВО. В частности, там пишут о причинах начала спецоперации, вхождении в состав России новых регионов, а также о том, что привело к нынешней обстановке в зоне специальной военной операции.
Ранее редакция «Наш город» спросила мнение заслуженного учителя РФ и историка о том, что они думают о новом учебнике истории.