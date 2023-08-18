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Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:03

Updated Сегодня, 13:03

Старшеклассникам придется учить исторические процессы, свидетелями которых они являются.

Тюменские учителя истории признались, что не знают, как рассказывать детям про СВО

18 августа 2023, 12:59
Фото: 1MI
Старшеклассникам придется учить исторические процессы, свидетелями которых они являются.
В Тюменские школы начали рассылать письмо за подписью замминистра просвещения России Александра Бугаева об использовании единых учебников истории для 10–11 классов. Как отмечают в ведомстве, по итогам апробации учебники получили 100% положительных оценок.

Между тем в большинстве тюменских школ агентству «Наш город» ответили, что еще не видели ни само письмо, ни новые учебники. Учителя за 14 дней до начала уроков не знают, с каким учебником им предстоит работать.

Когда придут новые учебники?

Новые учебники и пособия выпущены под общей редакцией помощника президента РФ Владимира Мединского. И, как отмечают в документе (есть в распоряжении редакции), только по ним можно преподавать предмет на уроках у старшеклассников.

«Минпросвещения России обращает внимание, что только данные учебники в полной мере соответствуют федеральной рабочей программе по учебному предмету „История“ базового уровня, включенной в федеральную образовательную программу среднего общего образования», — указано в документе.

Кроме того, 19 июля после заседания научно-методического совета министерство выпустило приказ о включении новых учебников истории в федеральный перечень.

Как рассказали в школах корреспонденту «Наш город», директора и педагоги еще только выходят из отпусков и принимаются за работу. Письмо из федерального ведомства они еще не получали, впрочем, и новые учебники только готовятся принять в школах.

«Письма еще нет. У нас запросили информацию о количестве учащихся 10 и 11 классов для обеспечения их учебниками к 1 сентября, мы ее отправили. Сейчас ждем учебники», — рассказала агентству директор школы № 65 Оксана Фокина.

В школе № 69 директор Эльвира Аминова рассказала, что накануне получили большую партию учебников.

«Я знаю, что пришло много учебников в школу, но сама еще не смотрела. Только приехала с совещания. Учебники для старшеклассников есть. Не могу утверждать, что именно эти [учебники истории], но буквально вчера они пришли», — рассказала директор.
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Учителя истории находятся в растерянности. Скоро вести уроки, а они до сих пор не знают, какие акценты расставлены в новом учебнике, и не могут составить план занятий.

Между тем, 8 августа на презентации СМИ показали новые учебники с разделами о СВО. В частности, там пишут о причинах начала спецоперации, вхождении в состав России новых регионов, а также о том, что привело к нынешней обстановке в зоне специальной военной операции.

Вот лишь некоторые выдержки из нового учебника:

  • «Украина — ультранационалистическое государство. Сегодня любое инакомыслие на Украине жестко преследуется, оппозиция запрещена, все русское объявлено враждебным».
  • «Владимир Путин подчеркивал: „Мы не начинали никаких боевых действий, мы пытаемся их закончить. Эти боевые действия были начаты националистами на Украине в 2014 году, когда был совершен государственный переворот“.
  • „Киевский режим ввел режим антитеррористической операции, жителей Донбасса назвали „террористами“ за то, что они хотели остаться русскими…»
  • «СВО сплотила наше общество, людей разных возрастов и профессий. Поддержка людей выразилась в сборе подарков для военнослужащих, гуманитарной помощи жителям новых регионов, в настоящем культе гордости за бойцов СВО»
  • «Будьте бдительны. Думайте: почему, зачем и за что „отрабатывают новости“ те или иные „оппозиционеры“, „лидеры мнений“, „популярные блогеры“ и т. п. В чьих интересах? Думайте. И тогда вы не станете жертвами дешевых манипуляций».

Ранее редакция «Наш город» спросила мнение заслуженного учителя РФ и историка о том, что они думают о новом учебнике истории.

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#Анна Громова#История#Образование#Тюменская область#Учебники истории#Минпросвещения России#СВО#Федеральная образовательная программа#Украина#Владимир Путин
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