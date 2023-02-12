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Published Сегодня, 15:31

Modified Сегодня, 15:42

Updated Сегодня, 15:42

Тюменский психолог Юлия Лукашенко: как нужно вести себя жертвам абьюзеров

12 февраля 2023, 15:31
Фото: 1MI

Тюменский психолог рассказала, как можно безопасно прекратить общение с агрессором

Чаще всего жертвами агрессоров становятся женщины. Об этом практикующий психолог Юлия Лукашенок рассказала изданию «Аиф-Тюмень».

Специалист объяснила, что обрывать общение с абьюзерами нужно как можно раньше. Хорошим сигналом будет первый испуг от проявления агрессии.

Специалист порекомендовала не только прекратить устное общение с неадекватным человеком, но и заблокировать его в соцсетях, а также быть готовыми к тому, что он начнет преследовать жертву, поджидая ее возле дома или после работы.

Эксперт добавила, что абьюзер может склонить на свою строну общих знакомых, которые будут уговаривать возобновить контакт с ним. Такие манипуляции необходимо сразу пресечь, а в случае продолжения преследования — заявить в полицию.

Ранее «Наш город» писал, что контакт с кошками помогает нормализовать давление, уменьшить стресс и социализироваться детям с ментальными расстройствами.

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#Елена Чебоксарова#Психология#Психологическая помощь#Психолог#Абьюз#Советы специалистов#Врачи
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