Тюменский психолог Юлия Лукашенко: как нужно вести себя жертвам абьюзеров

Posted Сегодня, 15:31
Published Сегодня, 15:31
Modified Сегодня, 15:42
Updated Сегодня, 15:42
Специалист объяснила, что обрывать общение с абьюзерами нужно как можно раньше. Хорошим сигналом будет первый испуг от проявления агрессии.
Специалист порекомендовала не только прекратить устное общение с неадекватным человеком, но и заблокировать его в соцсетях, а также быть готовыми к тому, что он начнет преследовать жертву, поджидая ее возле дома или после работы.
Эксперт добавила, что абьюзер может склонить на свою строну общих знакомых, которые будут уговаривать возобновить контакт с ним. Такие манипуляции необходимо сразу пресечь, а в случае продолжения преследования — заявить в полицию.
Ранее «Наш город» писал, что контакт с кошками помогает нормализовать давление, уменьшить стресс и социализироваться детям с ментальными расстройствами.