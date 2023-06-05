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Психолог ответила на вопрос, почему россияне предпочитают хранить старые вещи

5 июня 2023, 18:57
Доктор психологических наук Светлана Колосова побеседовала с NEWS.ru и ответила на вопрос — все ли в порядке с психологической точки зрения с людьми, которые хотят на всякий случай хранить старые вещи.

Как пишет NEWS.ru, собеседница издания считает, что у этих граждан нет никаких отклонений. Она также упомянула, что в мире сейчас становятся все более популярны антикварные предметы обихода, а также ретростиль в одежде. Ранее одна сеть магазинов конструкторов провела соответствующий опрос, согласно которому 64% россиян используют вещи до тех пор, пока они полностью не придут в негодность. При этом 21% респондентов избавляется от ненужных вещей, а практически каждый десятый опрошенный (11%) обычно сохраняет ненужные вещи на всякий случай.

Колосова подчеркнула, что такое поведение не выходит за рамки психической нормы, и речь идет не только о России, но и о других странах. Сейчас в мире все больше внимания уделяется ценности старых вещей, антиквариата, винтажного стиля одежды. Так, в наше время можно продать бабушкин фарфор намного дороже, чем он стоил в то время, когда бабушка его приобрела.

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