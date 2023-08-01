«Если отдых затянулся»: психолог рассказала, как тюменцам не уволиться после отпуска

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
Тюменцы всегда с нетерпением ждут отпусков, чтобы наконец отключить уведомления от рабочих чатов, расслабиться и насладиться жизнью вне офиса. Однако плод отдыха уж очень сладок, а потому после продолжительного перерыва в работе может возникнуть мысль — а зачем вообще возвращаться к труду?
«После отпуска у человека может внезапно возникнуть непреодолимое желание уволиться. В некоторых жизненных ситуациях мысли о том, чтобы бросить трудовую деятельность, объективно связаны с нежеланием продолжать работу в конкретном месте. Человек может переосмыслить свою жизнь и понять, что не хочет работать на тех условиях, на которых он трудится, и с таким отношением и с тем видом деятельности, который у него есть. Если человек параллельно ищет другую работу, то здесь все в порядке», — рассказала журналисту «Саратов 24» семейный психолог Наталья Наумова.
Но есть и другой вариант развития событий — отпускник может погрязнуть в лени и вовсе потерять интерес к труду и профессиональному развитию. Это является тревожным звоночкам и поводом для обращения к специалисту.
«Это говорит о том, что у человека есть определенные слабости, связанные с эмоционально-волевой сферой. Эту сферу нужно укреплять. Возможно, человек ведет неправильный образ жизни и злоупотребляет алкоголем или другими психотропными веществами. Нужно посмотреть на свое здоровье и, возможно, пройти лечение», — рекомендует эксперт.
Однако можно попробовать избежать всепоглощающей лени самостоятельно — попробуйте выходить из отпуска неспешно и после работы назначьте встречи с друзьями и запланируйте «отпускной» досуг. Можно сходить в кинотеатр или в аквапарк.
Обычно в течение трех дней отдохнувший сотрудник вспоминает что такое работа и возвращается к былому уровню производительности. Однако если и через 4 дня, и даже через 5 работа вызывает раздражение, апатию или печать, то стоит все же проконсультироваться со специалистом.
«Я так после отпуска как-то случайно ушла не больничный и не работала больше месяца. Самостоятельно на работу вернуться не смогла. Голова вовсе не работала и я не справлялась с тем, что до отпуска мне давалось легко. Пришлось прибегнуть к терапии, чтобы вернуться в рабочее русло и не потерять свою должность», — делится опытом тюменка.
Главное понимать, что отпуск — это возможность перезагрузиться, чтобы в дальнейшем продолжить свою профессиональную реализацию и вернуться к достижению ранее поставленных целей!