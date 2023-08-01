«Если отдых затянулся»: психолог рассказала, как тюменцам не уволиться после отпуска

Обычно в течение трех дней отдохнувший сотрудник вспоминает что такое работа и возвращается к былому уровню производительности. Однако если и через 4 дня, и даже через 5 работа вызывает раздражение, апатию или печать, то стоит все же проконсультироваться со специалистом.