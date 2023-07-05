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Published Сегодня, 13:53

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Психолог рассказала, как создать идеальный музыкальный фон для засыпания

5 июля 2023, 13:53
Доцент кафедры психологического консультирования Государственного университета просвещения Екатерина Булгакова раскрыла в беседе с NEWS.ru секреты быстрого засыпания и хорошего, крепкого сна. Она рекомендует слушать вечером классику, а также «космические» композиции Жан-Мишеля Жара и Дидье Маруани.

Как пишет NEWS.ru, эксперт упомянула такие классические произведения, как «Лунная соната» Бетховена, «Маленькая ночная серенада» Моцарта, «Лунный свет» Дебюсси. Поклонники более современного репертуара могут выбрать для себя джаз или trance vocal, а любители природы — звуки леса или шум моря.

Булгакова напоминает, что именно в ночное время организм человека способен перезагрузиться и отдохнуть в автономном режиме. Чтобы помочь себе заснуть, стоит отказаться от гаджетов за час до сна и плотно зашторить окна на ночь, особенно в летнее время.

При выборе музыки в вечернее время предпочтение лучше отдать неспешным, успокаивающим мотивам, а не агрессивному року или рэпу. Также не рекомендуется пользоваться наушниками, так как звуки, попадающие «прямо в мозг», не дадут расслабиться.

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