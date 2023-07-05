Психолог рассказала, как создать идеальный музыкальный фон для засыпания

Булгакова напоминает, что именно в ночное время организм человека способен перезагрузиться и отдохнуть в автономном режиме. Чтобы помочь себе заснуть, стоит отказаться от гаджетов за час до сна и плотно зашторить окна на ночь, особенно в летнее время.