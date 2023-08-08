Тюмень заняла второе место в стране по продаже обручальных колец

Отмечается, что спрос на активную покупку аксессуара возрос в летнее время года. Тюменцы чаще выбирают золотые обручальные кольца, средний чек которых — 10 тысяч рублей. Интересно, что среди городов УрФО в рейтинг вошел также Екатеринбург. Здесь кольца покупают реже, но за большую цену, чем в нашем городе. Так, например, средний чек свадебного аксессуара здесь составляет 11,6 тысяч рублей.