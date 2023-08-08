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Тюмень заняла второе место в стране по продаже обручальных колец

8 августа 2023, 06:11
Фото: 1MI
Жители Тюменской области чаще покупают золотые кольца.
Она уступила только Москве.
Сюжет
Свадьба

Тюмень стала вторым городом по продаже колец в стране. Как сообщили специалисты Аналитического центра, за прошедшее полугодие по продажам обручальных колец областная столица уступила место лишь Москве. Оказалось, что на каждого жителя Тюменской области приходится 2,8 кольца. А вот москвичи в этом рейтинге отвоевали целых три кольца.

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Отмечается, что спрос на активную покупку аксессуара возрос в летнее время года. Тюменцы чаще выбирают золотые обручальные кольца, средний чек которых — 10 тысяч рублей. Интересно, что среди городов УрФО в рейтинг вошел также Екатеринбург. Здесь кольца покупают реже, но за большую цену, чем в нашем городе. Так, например, средний чек свадебного аксессуара здесь составляет 11,6 тысяч рублей.

Оказалось, что реже всего свадебный аксессуар покупают жители Саратова, Омска и Волгограда. Кроме того, омичи оказались самыми экономными. На покупку они тратят не больше 7 тысяч рублей.

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Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что за прошедшее полугодие 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года в Тюмени снизилось количество разводов. Если в прошлом году этот показатель составил 3187 случаев, то в текущем — 3159.

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#Анастасия Ильина#Свадьба#Покупка#Кольцо#Рейтинг
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