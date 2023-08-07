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В Тюменской области скончался 21 младенец

7 августа 2023, 08:02
Фото: 1MI
21 ребенок умер в возрасте до года.
В прошлом году погибших детей было больше.
Сюжет
Тюмень

В Тюменской области за прошедшие полгода скончались 21 младенец в возрасте до года. Как сообщили в федеральной службе госстатистики, за аналогичный период в прошлом гожу в регионе умерли 25 младенцев. При том, что число родившихся в первом полугодии младенцев в прошлом году тоже больше, чем в текущем. Так, за 2022 год родились 7063 человека, а за 2023 год — 7032.

По данным официальной статистики, за этот же период в прошлом году смертность составила 7660 человек. Тогда как в текущем году точное число умерших — 6558 человек. Примечательно, что в первом полугодии 2022 году разводов также было больше, чем в прошедшем полугодии 2023 года. Если в прошлом году этот показатель составил 3187 случаев, то в текущем — 3159.

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Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал, что местные жители жалуются на попрошайку, которая просит милостыню с ребенком на руках. Обеспокоенные горожане волновались за состояние младенца, которому приходилось находиться на сильной жаре.

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#Анастасия Ильина#Тюмень#Младенцы#Младенческая смертность
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