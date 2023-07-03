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Тюменцы бьют тревогу из-за попрошайки, которая использует младенца на жаре

3 июля 2023, 08:11
Фото: 1MI

Местные жители возмущены попрошайками с младенцами в Тюменской области

Жители Тобольска рассказавают о женщине с младенцем, которая просит у прохожих милостыню: люди беспокоятся за судьбу малыша, ведь ему приходится находиться на сильной жаре.
«Шли сегодня в „Евразию“, просит денег, руки тянет. Я ей говорю: „Работать иди!“. Она меня как могла обозвала. Идём обратно, она качает на ногах ребенка, связанного веревкой от ног до шеи. Уважаемые власти, долго это насилие над детьми в открытую будет продолжаться? Ведь каждое лето они „выползают"и сидят по всему городу!» — возмутился подписчик паблика «Типичный Тобольск».

Другая подписчица в комментариях разместила видео. На кадрах можно увидеть, как женщина сидит на земле и держит на коленях младенца, действительно замотанного в одеяло и связанного веревкой. Ребёнок при этом не плачет: местные жители предположили, что он может находиться под воздействием препаратов. Также горожане поделились версией, что детей эти женщины выкупают у людей, злоупоутребляющих алкоголем, а сами вовсе не являются матерями.

Ранее «Наш город» писал, что больше половины тюменцев не планируют заводить детей в ближайшие 3 — 4 года без новых мер поддержки от государства.

Фото: telegram-канал "Типичный Тобольск"
Тюменцы отказываются рожать детей без новых мер поддержки от властей
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#Елена Чебоксарова#Попрошайки#Тобольск#Дети#Жалоба#Тюменцы#Общество
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