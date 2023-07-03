Тюменцы бьют тревогу из-за попрошайки, которая использует младенца на жаре

Другая подписчица в комментариях разместила видео. На кадрах можно увидеть, как женщина сидит на земле и держит на коленях младенца, действительно замотанного в одеяло и связанного веревкой. Ребёнок при этом не плачет: местные жители предположили, что он может находиться под воздействием препаратов. Также горожане поделились версией, что детей эти женщины выкупают у людей, злоупоутребляющих алкоголем, а сами вовсе не являются матерями.