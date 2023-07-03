Тюменцы бьют тревогу из-за попрошайки, которая использует младенца на жаре

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
«Шли сегодня в „Евразию“, просит денег, руки тянет. Я ей говорю: „Работать иди!“. Она меня как могла обозвала. Идём обратно, она качает на ногах ребенка, связанного веревкой от ног до шеи. Уважаемые власти, долго это насилие над детьми в открытую будет продолжаться? Ведь каждое лето они „выползают"и сидят по всему городу!» — возмутился подписчик паблика «Типичный Тобольск».
Другая подписчица в комментариях разместила видео. На кадрах можно увидеть, как женщина сидит на земле и держит на коленях младенца, действительно замотанного в одеяло и связанного веревкой. Ребёнок при этом не плачет: местные жители предположили, что он может находиться под воздействием препаратов. Также горожане поделились версией, что детей эти женщины выкупают у людей, злоупоутребляющих алкоголем, а сами вовсе не являются матерями.
Ранее «Наш город» писал, что больше половины тюменцев не планируют заводить детей в ближайшие 3 — 4 года без новых мер поддержки от государства.