Инстасамка срочно готовится к свадьбе. На торжество приедут знаменитости

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
«Я думаю на подготовку уйдет несколько месяцев. Но у меня есть прикольная дата, не могу пока сказать», - сообщила Дарья Зотеева в своём тг-канале.
На мероприятие будут приглашены реперы Моргенштерн (включен в список иноагентов) и Big Baby Tape, и другие знаменитости. Её отец не приедет на свадьбу.
Ранее «Наш город» сообщал, что в конце февраля инстасамка сообщила о своих финансовых сложностях с покупками на 2,5 млн рублей.