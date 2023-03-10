nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

Инстасамка срочно готовится к свадьбе. На торжество приедут знаменитости

10 марта 2023, 10:33
Фото: тг-канал Инстасамки

Тобольская певица Инстасамка заявила, что отпразднует свадьбу в ОАЭ

Инстасамка (блогер из Тобольска) готовится к свадьбе в Дубае. Торжественная церемония пройдёт с гостями-иноагентами, они приглашены на мероприятие. Дату свадьбы она в своём тг-канале пока не опубликовала.
«Я думаю на подготовку уйдет несколько месяцев. Но у меня есть прикольная дата, не могу пока сказать», - сообщила Дарья Зотеева в своём тг-канале.

На мероприятие будут приглашены реперы Моргенштерн (включен в список иноагентов) и Big Baby Tape, и другие знаменитости. Её отец не приедет на свадьбу.

Ранее «Наш город» сообщал, что в конце февраля инстасамка сообщила о своих финансовых сложностях с покупками на 2,5 млн рублей.

Инстасамка сообщила о своих финансовых сложностях с покупками на 2,5 млн рублей
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Деньги#Экономика#Свадьбы#Массовые мероприятия#Работа
Подпишитесь
В ТюмГУ стартовали Дни открытых дверей в магистратуру
Сегодня, 07:10
В Тюмени перевозчик заплатит штраф за сбитый автобусный график
Сегодня, 06:02
Мужчина в пьяном угаре зарезал отца ножом
Сегодня, 06:22
В сеть слили запись переговоров с захватчиком тюменского «Магнита»
Сегодня, 07:11
«Я убью себя и сына»: югорчанин принял таблетки и заперся в квартире с ружьем
Вчера, 05:41
«Осторожно, гололед!»: после дождя дороги города покрылись ледяной коркой
Сегодня, 06:45