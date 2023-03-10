Инстасамка срочно готовится к свадьбе. На торжество приедут знаменитости

Тобольская певица Инстасамка заявила, что отпразднует свадьбу в ОАЭ

Инстасамка (блогер из Тобольска) готовится к свадьбе в Дубае. Торжественная церемония пройдёт с гостями-иноагентами, они приглашены на мероприятие. Дату свадьбы она в своём тг-канале пока не опубликовала.