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Тюменцы стали гораздо скромнее отмечать свадьбы

3 мая 2023, 14:01
Фото: 1MI

Жители Тюмени теперь скромнее отмечают свадьбы

По данным источников URA.RU, тюменцы теперь отмечают свадьбы гораздо скромнее. Общее число гостей сократилось в 1,5-2 раза, в том числе и на национальных свадьбах.
«Тенденция последних нескольких лет — снижение количества гостей на свадьбах. То есть сегодняшняя свадьба — это 35-60 человек. Раньше мы их проводили от 50 до 100 гостей. В Тюмени очень мощные национальные диаспоры, но даже у них заметно сократилось количество гостей», — сообщил изданию свадебный организатор.

У молодых людей появилась тенденция к небольшим, камерным свадьбам в небольших помещениях.

Ранее «Наш город» сообщал, что Utair существенно снизил стоимость авиабилетов из Тюмени в Ханты-Мансийск (почти на 1 500 рублей).

Utair существенно снизила цены на перелеты из Тюмени в Ханты-Мансийск. Скрин
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги
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