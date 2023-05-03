Тюменцы стали гораздо скромнее отмечать свадьбы

Posted Сегодня, 14:01
Published Сегодня, 14:01
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
«Тенденция последних нескольких лет — снижение количества гостей на свадьбах. То есть сегодняшняя свадьба — это 35-60 человек. Раньше мы их проводили от 50 до 100 гостей. В Тюмени очень мощные национальные диаспоры, но даже у них заметно сократилось количество гостей», — сообщил изданию свадебный организатор.
У молодых людей появилась тенденция к небольшим, камерным свадьбам в небольших помещениях.
Ранее «Наш город» сообщал, что Utair существенно снизил стоимость авиабилетов из Тюмени в Ханты-Мансийск (почти на 1 500 рублей).