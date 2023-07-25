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В Тюмени начали разработку проекта второго транспортного кольца

25 июля 2023, 07:25
Фото: ГУС ТО
В тюменской области начались работы по разработке проектной документации второго транспортного кольца.
Сюжет
Тюмень

По планам, разработка проекта будет завершена до конца этого года.

«Проект очень непростой. Второе транспортное кольцо будет проходить через несколько трактов — Московский, Ирбитский и Салаирский и свяжет несколько трасс под Тюменью. В рамках второго транспортного кольца будут возведены две новых дорожных развязки, будут обустроены дороги в в двух крупных строящихся районах — „Комаровo Парк“ и Патрушева. Всего будет построено порядка 21 километра дорог», — пояснили «Нашему Городу» в Главном управлении строительства Тюменской области.

Там же добавили, что пока сложно говорить о конечной сумме, которая потребуется на финансирование строительства второй объездной и сроках возведения дороги.

«Уже ведутся поиски по источникам финансирования проекта, в том числе из федерального бюджета», — отметили в ГУС.

Новая объездная будет проходить рядом с тюменским аэропортом Рощино, что позволит максимально разгрузить улицу Федюнинского, которая сегодня выполняет роль транзитного пути на федеральной автодороге Омск — Екатеринбург.

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Ранее «Наш Город» писал, что по планам городских властей, второе транспортное кольцо в Тюмени построят до конца 2040 года. Такая информация содержится в опубликованном на сайте администрации Генеральном плане города.

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#Тюменская область#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Строительство дорог#Объездная дорога#Валентина Бурнашева
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