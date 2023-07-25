В Тюмени начали разработку проекта второго транспортного кольца

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
По планам, разработка проекта будет завершена до конца этого года.
«Проект очень непростой. Второе транспортное кольцо будет проходить через несколько трактов — Московский, Ирбитский и Салаирский и свяжет несколько трасс под Тюменью. В рамках второго транспортного кольца будут возведены две новых дорожных развязки, будут обустроены дороги в в двух крупных строящихся районах — „Комаровo Парк“ и Патрушева. Всего будет построено порядка 21 километра дорог», — пояснили «Нашему Городу» в Главном управлении строительства Тюменской области.
Там же добавили, что пока сложно говорить о конечной сумме, которая потребуется на финансирование строительства второй объездной и сроках возведения дороги.
«Уже ведутся поиски по источникам финансирования проекта, в том числе из федерального бюджета», — отметили в ГУС.
Новая объездная будет проходить рядом с тюменским аэропортом Рощино, что позволит максимально разгрузить улицу Федюнинского, которая сегодня выполняет роль транзитного пути на федеральной автодороге Омск — Екатеринбург.
Ранее «Наш Город» писал, что по планам городских властей, второе транспортное кольцо в Тюмени построят до конца 2040 года. Такая информация содержится в опубликованном на сайте администрации Генеральном плане города.