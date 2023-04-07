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Тюменец украл у друга около миллиона рублей, отложенных на свадьбу

7 апреля 2023, 09:28
Фото: 1MI

В Тюменской области пенсионер заявил в полицию о краже 700 тысяч рублей

В Тюменской области 66-летний пенсионер обратился в полицию с заявлением о краже 700 тысяч рублей, которые откладывал на свадьбу сына в укромном месте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
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Суд

Заявитель рассказал, что прятал накопления в своём доме на мансардном этаже.

Следователи установили личность подозреваемого в краже денежных средств: это оказался 39-летний товарищ потерпевшего, который ранее был судим. Вину мужчина признал и рассказал, что совершил преступление во время выполнения ремонтных работ в доме у своего приятеля.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело, в соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ. Его могут приговорить к заключению сроком на 6 лет.

Ранее «Наш город» писал, что пенсионерка в ходе ссоры задушила соседку её же платком.

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