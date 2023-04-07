Тюменец украл у друга около миллиона рублей, отложенных на свадьбу

В Тюменской области пенсионер заявил в полицию о краже 700 тысяч рублей

В Тюменской области 66-летний пенсионер обратился в полицию с заявлением о краже 700 тысяч рублей, которые откладывал на свадьбу сына в укромном месте. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

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