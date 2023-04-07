Тюменец украл у друга около миллиона рублей, отложенных на свадьбу

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Заявитель рассказал, что прятал накопления в своём доме на мансардном этаже.
Следователи установили личность подозреваемого в краже денежных средств: это оказался 39-летний товарищ потерпевшего, который ранее был судим. Вину мужчина признал и рассказал, что совершил преступление во время выполнения ремонтных работ в доме у своего приятеля.
В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело, в соответствии с ч. 3 ст. 158 УК РФ. Его могут приговорить к заключению сроком на 6 лет.
Ранее «Наш город» писал, что пенсионерка в ходе ссоры задушила соседку её же платком.