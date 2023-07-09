Тюменцы стали больше тратить денег на покупки. Траты за май побили рекорд

По данным Тюменьстата, май стал самым затратным месяцем этого года. Всего за период с января по май тюменцы оставили в магазинах более 210,4 миллиардов рублей. При этом большая часть денежных средств была потрачена на приобретение непродовольственных товаров — порядка 109 миллиардов рублей. Оставшаяся сумма, 101 миллиард рублей, ушла на покупку продуктов.