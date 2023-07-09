Тюменцы стали больше тратить денег на покупки. Траты за май побили рекорд

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:53
По данным Тюменьстата, май стал самым затратным месяцем этого года. Всего за период с января по май тюменцы оставили в магазинах более 210,4 миллиардов рублей. При этом большая часть денежных средств была потрачена на приобретение непродовольственных товаров — порядка 109 миллиардов рублей. Оставшаяся сумма, 101 миллиард рублей, ушла на покупку продуктов.
По сравнению с аналогичным периодом 2022 года жители региона увеличили расходы на 23,2%. Для сравнения, в минувшем году тюменцы за полгода оставили на кассах магазинов 230 миллиардов рублей. В 2021 году шопинг по итогам полугода был еще скромнее — 214 миллиардов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области из-за волатильного курса рубля, могут подорожать ввозимые из-за рубежа товары. В частности автомобили и бытовая техника. Экспенты прогнозируют существенный рост цен.