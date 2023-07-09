nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:51

Published Сегодня, 06:51

Modified Сегодня, 06:53

Updated Сегодня, 06:53

Изображение материала

Тюменцы стали больше тратить денег на покупки. Траты за май побили рекорд

9 июля 2023, 06:51
Фото: 1MI

Тюменцы стали больше тратить денег на покупки

Более 44,7 миллиардов рублей потратили жители Тюменской области на покупки в мае этого года.
Сюжет
Тюмень

По данным Тюменьстата, май стал самым затратным месяцем этого года. Всего за период с января по май тюменцы оставили в магазинах более 210,4 миллиардов рублей. При этом большая часть денежных средств была потрачена на приобретение непродовольственных товаров — порядка 109 миллиардов рублей. Оставшаяся сумма, 101 миллиард рублей, ушла на покупку продуктов.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года жители региона увеличили расходы на 23,2%. Для сравнения, в минувшем году тюменцы за полгода оставили на кассах магазинов 230 миллиардов рублей. В 2021 году шопинг по итогам полугода был еще скромнее — 214 миллиардов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области из-за волатильного курса рубля, могут подорожать ввозимые из-за рубежа товары. В частности автомобили и бытовая техника. Экспенты прогнозируют существенный рост цен.

Читайте также:
В Рощино задержали на 4 часа рейс из Тюмени в Салехард. Что случилось?Житель Тюмени выловил в реке гигантского судака с «эрокезом»В Тюмени BMW X6 застрял между тополями. Понадобилась помощь спасателей
#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Расходы#Тюменьстат#Торговля#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
В Тюменской области мелеют реки: виноваты Казахстан и Китай?
Вчера, 05:01
В Тюмени резко вырастут цены на автомобили. Почему?
Вчера, 07:36
«Ну очень интимный массаж»: приоткрываем двери мужского спа-салона
7 июля, 10:06
На Тюмень надвигаются аномально жаркая погода и грозы
Вчера, 03:50
Сервис хромает «на обе ноги»: тюменка рассказала об отдыхе на Шри-Ланке
7 июля, 01:00
«Такой был светлый и приятный человек»: в Тюменской области простились с бойцом
7 июля, 15:47