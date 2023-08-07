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Тюменские школьники могут выиграть до 1 млн рублей за участие в конкурсе по ИИ

7 августа 2023, 04:41
Фото: Артур Салимов / 1MI
Тюменские школьники могут принять участие в международном конкурсе по ИИ
Победителей будет трое. Всех их ждут крупные денежные призы.
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Дети

Тюменским школьникам предлагают принять участие в международном конкурсе по искусственному интеллекту. Как сообщили организаторы на официальном сайте, среди направлений присутствуют: креативная индустрия, медицина, анализ изображения и видео, сельское хозяйство и эффективное производство.

— Ты сможешь попробовать свои силы, даже если только начинаешь свой путь в освоении искусственного интеллекта, — сообщается на официальном сайте.
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Все задания разработаны компаниями-партнерами конкурса. Отметим, что сам конкурс состоит из трех этапов. Первый — квалифицированный, второй — командный и третий — финальный. Есть еще завершающий этап — это подведение итогов и оглашение победителей.

По каждому из направлений выберут троих победителей. Всем из них предоставят денежные призы. За третье место — 400 тысяч рублей, за второе — 600 тысяч рублей и за первое — 1 миллион рублей.

Подать заявку на конкурс можно до 27 сентября текущего года на сайте .

Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал о том, что для тюменских создателей компьютерных игр проводится конкурс с денежным призом. Победители могут получить по 50 тысяч рублей. Конкурс проводится среди молодежи от 7 до 18. Заявки принимаются до октября.

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#Анастасия Ильина#Дети#Конкурс#Школа#Мероприятие#Интеллектуальные игры
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