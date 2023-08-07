Тюменские школьники могут выиграть до 1 млн рублей за участие в конкурсе по ИИ

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Published Сегодня, 04:41
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Тюменским школьникам предлагают принять участие в международном конкурсе по искусственному интеллекту. Как сообщили организаторы на официальном сайте, среди направлений присутствуют: креативная индустрия, медицина, анализ изображения и видео, сельское хозяйство и эффективное производство.
— Ты сможешь попробовать свои силы, даже если только начинаешь свой путь в освоении искусственного интеллекта, — сообщается на официальном сайте.
Все задания разработаны компаниями-партнерами конкурса. Отметим, что сам конкурс состоит из трех этапов. Первый — квалифицированный, второй — командный и третий — финальный. Есть еще завершающий этап — это подведение итогов и оглашение победителей.
По каждому из направлений выберут троих победителей. Всем из них предоставят денежные призы. За третье место — 400 тысяч рублей, за второе — 600 тысяч рублей и за первое — 1 миллион рублей.
Подать заявку на конкурс можно до 27 сентября текущего года на сайте .
Ранее портал «Nashgorod.ru» сообщал о том, что для тюменских создателей компьютерных игр проводится конкурс с денежным призом. Победители могут получить по 50 тысяч рублей. Конкурс проводится среди молодежи от 7 до 18. Заявки принимаются до октября.