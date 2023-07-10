Сразу три тюменских врача победили в федеральном профессиональном конкурсе

Posted 10 июля, 13:46
Published 10 июля, 13:46
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
Почетной награды удостоились доктора Тюменской области. Три специалиста здравоохранения региона признаны лучшими в своем деле.
— В номинации «Лучший терапевт» победила Инна Владимировна Строганова, врач-терапевт областной больницы № 3.
— Лучшим хирургом признан Сергей Борисович Семченко, врач-хирург Областной клинической больнице № 1.
— Третье место в номинации «Лучший эндокринолог» заняла Оксана Геннадьевна Бородулина. Специалист работает в городской поликлинике № 5.
Одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».
В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.
Также напомним, правительство Тюменской области ежегодно выделяет на поддержку молодых врачей порядка полумиллиарда рублей. Средства идут на оплату их обучения в вузе, после окончания которого они должны будут вернуться в свои города и сёла.