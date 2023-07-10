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Posted 10 июля, 13:46

Published 10 июля, 13:46

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

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Сразу три тюменских врача победили в федеральном профессиональном конкурсе

10 июля 2023, 13:46
Фото: 1MI
Минздрав России подвел итоги Всероссийского конкурса врачей 2023 года. По результатам профессиональных соревнований, в число победителей вошли три доктора из Тюменской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Почетной награды удостоились доктора Тюменской области. Три специалиста здравоохранения региона признаны лучшими в своем деле.

— В номинации «Лучший терапевт» победила Инна Владимировна Строганова, врач-терапевт областной больницы № 3.

— Лучшим хирургом признан Сергей Борисович Семченко, врач-хирург Областной клинической больнице № 1.

— Третье место в номинации «Лучший эндокринолог» заняла Оксана Геннадьевна Бородулина. Специалист работает в городской поликлинике № 5.

Одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

Также напомним, правительство Тюменской области ежегодно выделяет на поддержку молодых врачей порядка полумиллиарда рублей. Средства идут на оплату их обучения в вузе, после окончания которого они должны будут вернуться в свои города и сёла.

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