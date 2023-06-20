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Posted 20 июня 12:13

Published 20 июня 12:13

Modified Сегодня, 01:20

Updated Сегодня, 01:20

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В Тюмени поздравили победителей конкурса «Семья года — 2023»

20 июня 2023, 12:13
Фото: 1MI
Всероссийский конкурс «Семья года» уже в восьмой раз объединяет активные, любознательные и дружные семьи со всего региона. В этом году его участниками стали больше 50 семей, 15 из них одержали победу на региональном этапе, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Среди победителей — представители Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Голышмановского городского округа, Ялуторовского, Тюменского, Уватского и Юргинского районов.

Для участия в конкурсе достаточно было заявиться в одну из пяти номинаций: «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья — хранитель традиций», «Многодетная семья» и «Золотая семья». Первое место на региональном этапе в номинациях «Молодая семья» и «Сельская семья» заняли Вячеслав и Анжелика Рыбины из Тюменского района. Оба — спортсмены, познакомились на тренировочных сборах. Супруги активно участвуют в жизни района и области, но своим главным достижением считают рождение дочки.

«Все семьи хороши, безусловно. Было очень интересно отсматривать их работы для конкурса. Хочется отметить, что в этом году достаточно активно участвовали в номинациях „Молодая семья“, „Сельская семья“. Немало супружеских пар заявились в категорию „Золотая семья“, что очень порадовало. Они — достойный пример для нынешнего поколения», — отметила Евгения Мунаева, заведующий агентством развития семейных технологий и форм устройства несовершеннолетних регионального центра «Семья».

В номинации «Золотая семья» на региональном этапе победителями стала семья Кучевасовых из Тюменского района. Леонид Петрович и Тамара Яковлевна прожили вместе 60 лет. 1 декабря 2022 года отметили бриллиантовую свадьбу. На вопрос о секрете семейного счастья отвечают: «Все дело в записках от мужа. Когда супруг уходил на работу, то всегда отставлял записочку: „Любимая Тома, я ушел на работу. Целую“. Это очень сильно вдохновляет любить и быть любимой», — рассказывает Тамара Кучевасова.

Как отмечают организаторы, в этом году для номинации «Золотая семья» заметно упростили условия. Если раньше в данной категории принимали участие семьи, прожившие в законном браке не менее 50 лет, то теперь достаточно прожить 30 лет.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится в области уже восьмой раз по инициативе Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Организатором тюменского регионального этапа является департамент социального развития Тюменской области. Проведение конкурса координирует региональный центр «Семья».

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