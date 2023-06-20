В Тюмени поздравили победителей конкурса «Семья года — 2023»

В номинации «Золотая семья» на региональном этапе победителями стала семья Кучевасовых из Тюменского района. Леонид Петрович и Тамара Яковлевна прожили вместе 60 лет. 1 декабря 2022 года отметили бриллиантовую свадьбу. На вопрос о секрете семейного счастья отвечают: «Все дело в записках от мужа. Когда супруг уходил на работу, то всегда отставлял записочку: „Любимая Тома, я ушел на работу. Целую“. Это очень сильно вдохновляет любить и быть любимой», — рассказывает Тамара Кучевасова.