В Тюменской области упростили условия получения регионального маткапитала

Posted 19 мая 11:56
Published 19 мая 11:56
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Напомним, региональный материнский капитал на первого ребенка в размере 150 тысяч рублей был введен в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» с 1 января 2020 года. За это время им воспользовались более 14,7 тысячи молодых семей Тюменской области, из областного бюджета на эти цели было выделено более 2,2 млрд рублей.
Теперь семьям, в которых родился первенец, не нужно будет подтверждать проживание в Тюменской области в течение 5 лет, предшествующих дате рождения ребенка. Достаточно, чтобы заявитель был постоянно зарегистрирован по месту жительства на юге Тюменской области, в том числе на дату рождения ребенка, и регистрация рождения малыша произведена в государственных органах записи актов гражданского состояния Тюменской области.
Постановление вступает в силу с 29 мая 2023 года и распространяется на детей, не достигших возраста трех лет, при условии, что ранее региональный материнский (семейный) капитал на первого ребенка семье не выплачивался. Материнский капитал предоставляется только в безналичной форме.
Подать заявление на предоставление регионального материнского капитала на первого ребенка в размере 150 тысяч рублей можно через региональный портал государственных услуг или МФЦ. За консультацией можно обратиться по тел. 8 (800-10) 0-00-01.
Справочно: заявителями на получение регионального материнского (семейного) капитала являются матери, родившие (усыновившие) первого ребенка. Отец, являющийся родителем (усыновителем) первого ребенка, может обратиться за получением выплаты в случае: смерти матери (объявления ее умершей), лишения ее родительских прав (ограничения в родительских правах), признания безвестно отсутствующей или недееспособной, отбывания матерью наказания в виде лишения свободы, отмены в отношении нее усыновления.