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Posted 19 мая 11:56

Published 19 мая 11:56

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

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В Тюменской области упростили условия получения регионального маткапитала

19 мая 2023, 11:56
Фото: 1MI
Губернатор Тюменской области приняло решение об упрощении получения регионального материнского капитала на первого ребенка в размере 150 тысяч рублей. Теперь материальной поддержкой смогут воспользоваться еще больше семей, сообщает пресс-служба областного департамента соцразвития.

Напомним, региональный материнский капитал на первого ребенка в размере 150 тысяч рублей был введен в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» с 1 января 2020 года. За это время им воспользовались более 14,7 тысячи молодых семей Тюменской области, из областного бюджета на эти цели было выделено более 2,2 млрд рублей.

Теперь семьям, в которых родился первенец, не нужно будет подтверждать проживание в Тюменской области в течение 5 лет, предшествующих дате рождения ребенка. Достаточно, чтобы заявитель был постоянно зарегистрирован по месту жительства на юге Тюменской области, в том числе на дату рождения ребенка, и регистрация рождения малыша произведена в государственных органах записи актов гражданского состояния Тюменской области.

Постановление вступает в силу с 29 мая 2023 года и распространяется на детей, не достигших возраста трех лет, при условии, что ранее региональный материнский (семейный) капитал на первого ребенка семье не выплачивался. Материнский капитал предоставляется только в безналичной форме.

Подать заявление на предоставление регионального материнского капитала на первого ребенка в размере 150 тысяч рублей можно через региональный портал государственных услуг или МФЦ. За консультацией можно обратиться по тел. 8 (800-10) 0-00-01.

Справочно: заявителями на получение регионального материнского (семейного) капитала являются матери, родившие (усыновившие) первого ребенка. Отец, являющийся родителем (усыновителем) первого ребенка, может обратиться за получением выплаты в случае: смерти матери (объявления ее умершей), лишения ее родительских прав (ограничения в родительских правах), признания безвестно отсутствующей или недееспособной, отбывания матерью наказания в виде лишения свободы, отмены в отношении нее усыновления.

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