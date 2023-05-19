В Тюменской области упростили условия получения регионального маткапитала

Напомним, региональный материнский капитал на первого ребенка в размере 150 тысяч рублей был введен в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» с 1 января 2020 года. За это время им воспользовались более 14,7 тысячи молодых семей Тюменской области, из областного бюджета на эти цели было выделено более 2,2 млрд рублей.