Конкурс «Билет в Арктику» станет пропуском в научную экспедицию

Posted Сегодня, 19:52
Published Сегодня, 19:52
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Updated Сегодня, 19:52
Участников экспедиции ждет посещение производственных объектов на Кольском полуострове, проведение необходимых опытов для исследовательских проектов, знакомство с учеными и специалистами, которые работают в регионе. Об этом информирует gorod55.
Исследование Арктики входит в число приоритетов, определенных стратегией научно-технологического развития страны. Задача проекта состоит в том, чтобы привлечь будущих исследователей к изучению Арктики. Реализация инициативы считается одним из направлений анонсированного президентом РФ Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий, среди задач которого — усиление влияния науки на жизнь страны и социума, напомнил замминистра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский.
Участникам конкурса предстоит виртуальное исследование интерактивной карты Арктики в специально разработанном мини-приложении соцсети «ВКонтакте», которое носит название «Билет в Арктику». Таким образом, выполняя мультиформатные задания, они проверят свои знания.
На данной карте расположены 33 предмета, которые символизируют Русский Север. Каждая находка принесет пользователю игровые бонусы, которые будет предложено потратить на призы — стикеры, голоса и подарки. Помимо этого, участников ждет онлайн-тестирование. По его итогам самым успешным конкурсантам предложат представить свои арктические проекты. Тридцать создателей наиболее интересных проектов передадут свои работы на суд экспертного жюри, которому предстоит выбрать из них 10 победителей.
Функции стратегических партнеров конкурса «Билет в Арктику» возложены на «Росатом», «Норникель» и «ФосАгро» — компании, которые активно занимаются развитием арктического направления.
В число экспертов проекта включены представители РАН, Арктического и Антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ), Томского государственного университета, Томского политехнического университета, Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова, Российского государственного университета нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина.
Желающие выиграть поездку в Арктику могут попытать удачи в приложении vk.cc/arctica. Регистрация для участия доступна до 21 августа 2023 года.