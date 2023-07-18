Конкурс «Билет в Арктику» станет пропуском в научную экспедицию

На данной карте расположены 33 предмета, которые символизируют Русский Север. Каждая находка принесет пользователю игровые бонусы, которые будет предложено потратить на призы — стикеры, голоса и подарки. Помимо этого, участников ждет онлайн-тестирование. По его итогам самым успешным конкурсантам предложат представить свои арктические проекты. Тридцать создателей наиболее интересных проектов передадут свои работы на суд экспертного жюри, которому предстоит выбрать из них 10 победителей.