Компьютерные игры претендуют на звание объектов культурного наследия

С этими утверждениями согласны и обычные игроки (74%), А 93% геймеров за счёт игр постоянно узнают для себя что-то новое о других странах или культурах. Также 28% опрошенных заявили о том, что для знакомства с новой для себя культурой они с большей вероятностью выберут видеоигру.