Posted Сегодня, 19:18
Published Сегодня, 19:18
Modified Сегодня, 19:18
Updated Сегодня, 19:18
Значительные успехи в это бизнесе достигаются за счёт огромных оборотов. Общая выручка от продажи игр сопоставима со сборами в кинотеатрах от известных фильмов. Онлайн-школа дизайна и технологий Bang Bang Education и онлайн-школа в сфере разработки игр XYZ School, входящие в образовательную компанию Ultimate Education, опросили геймеров и представителей профессий креативных индустрий на тему культурного влияния видеоигр и выяснили, что видеоигры смогут претендовать на звание объектов культурного наследия.
До 80% респондентов из сферы креативных индустрий были согласны с этим утверждением. Около 70% сравнивают видеоигры с кино, а 92% представителей креативных индустрий считают, что видеоигры в скором времени должны стать объектом изучения для исследований в области культуры.
С этими утверждениями согласны и обычные игроки (74%), А 93% геймеров за счёт игр постоянно узнают для себя что-то новое о других странах или культурах. Также 28% опрошенных заявили о том, что для знакомства с новой для себя культурой они с большей вероятностью выберут видеоигру.
Эксперты отмечают, что РФ сейчас имеет крайне низкое культурное влияние через компьютерные игры, хотя до 10% всех покупок на онлайн-площадках генерирует именно русскоязычная аудитория (не только из РФ). В лидерах влияния — США, Япония, Китай, Корея, Великобритания, Франция.
«В результате опроса мы видим, что большинство респондентов признают значимость видеоигр в культурном контексте. Игра „Atomic Heart“ (РФ) является отличным примером того, как видеоигры могут влиять на культурное наследие. Эта игра объединяет элементы альтернативной истории, фантастики и научной фантастики в антураже советского времени в одном проекте, что делает ее уникальной» — отметил Владимир Синицын, операционный директор школы дизайна и технологий Bang Bang Education.
Эксперты подчёркивают, что игры нужны не только для развлечения. До 27% респондентов справляются с помощью них со стрессом. Еще 21% полагает, что справиться со стрессом можно, собирая пазлы онлайн. Каждый пятый игрок предпочитает симуляторы, каждый десятый выбирает экшн-игры, RPG и спортивные симуляторы.
Треть респондентов утверждает, что игры — возможность погрузиться в другую реальность. Еще 16% отмечают, что развивают воображение при помощи игр, а каждый десятый отмечает, что таким образом находит новых друзей. Таковы результаты исследования, проведенного игровой площадкой VK Play.