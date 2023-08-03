Тюменские создатели компьютерных игр смогут получить по 50 тысяч рублей

В нашем регионе стартовал конкурс «GodModeOn — GameDev». Заявки принимаются до 18 октября. Организаторы сообщают, что к участию допускаются тюменские школьники и студенты в возрасте от 7 до 18 лет. Участие может быть как индивидуальным, так и командным.