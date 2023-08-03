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Тюменские создатели компьютерных игр смогут получить по 50 тысяч рублей

3 августа 2023, 05:22
Фото: Екатерина Коломиец / 1MI
В Тюменской области стартовал конкурс по созданию компьютерных игр
До середины октября принимаются заявки на тематический конкурс.
Сюжет
Дети

Создатели компьютерных игр из Тюменской области смогут принять участие в тематическом конкурсе и выиграть денежный приз. Информацию на официальном сайте разместила тюменская региональная общественная организация.

В нашем регионе стартовал конкурс «GodModeOn — GameDev». Заявки принимаются до 18 октября. Организаторы сообщают, что к участию допускаются тюменские школьники и студенты в возрасте от 7 до 18 лет. Участие может быть как индивидуальным, так и командным.

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Победителей определят в следующих номинациях: стратегическая игра по эпизодам истории России; игра-симулятор по тематике здорового образа жизни и борьбы со старением; игра любого жанра, повышающая туристическую привлекательность Тюменской области.

Предзащита пройдет на площадке форума-выставки «ИНФОТЕХ-2023». По итогам отберут по три лучших проекта в каждой номинации. Разработка и финальная защита проектов пройдет с ноября 2023 по май 2024 года. Победители получат по 50 тысяч рублей.

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По словам организаторов, конкурс преследует следующую цель: содействие созданию и продвижению отечественной линейки игр, соответствующей национальным ценностям и целям. Кроме того, конкурс поможет популяризировать отечественную историю и сформировать у молодежи компетенцию для создания компьютерных игр.

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#Анастасия Ильина#Игры#Компьютерные игры#Дети#Конкурс
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