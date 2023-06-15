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Трое тюменцев получили условные сроки за проведение азартных игр

15 июня 2023, 11:35
Фото: 1MI

В Тюмени трое мужчин получили условные сроки за проведение азартных игр

В областной столице осуждены мужчины, которые проводили азартные игры. По данным прокуратуры Тюменской области, они получили доход более 1,2 милн рублей.

Решение вынесено Калининским райсудом в отношении местных жителей 30, 32 и 35 лет.

«В суде установлено, что подсудимые, в период времени с июня 2021 года по апрель 2022 года разместили по различным адресам в г. Тюмень игровое оборудование (терминалы) и дистанционно, через интернет-ресурс, используя логин и пароль, контролировали процесс проведения азартных игр на размещенном игровом оборудовании, получали сведения о текущих и проведенных игровых сессиях», — сообщает прокуратура Тюменской области.

Фигуранты дела получили от 1 года до 1 года 3 месяцев условно. С тюменцев взыскали 1,2 млн рублей пользу Российской Федерации.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Дела судебные
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