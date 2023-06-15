Трое тюменцев получили условные сроки за проведение азартных игр

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
Решение вынесено Калининским райсудом в отношении местных жителей 30, 32 и 35 лет.
«В суде установлено, что подсудимые, в период времени с июня 2021 года по апрель 2022 года разместили по различным адресам в г. Тюмень игровое оборудование (терминалы) и дистанционно, через интернет-ресурс, используя логин и пароль, контролировали процесс проведения азартных игр на размещенном игровом оборудовании, получали сведения о текущих и проведенных игровых сессиях», — сообщает прокуратура Тюменской области.
Фигуранты дела получили от 1 года до 1 года 3 месяцев условно. С тюменцев взыскали 1,2 млн рублей пользу Российской Федерации.