Тюменцы вошли в тройку победителей всероссийских сельских игр

Posted 22 марта 13:01
Published 22 марта 13:01
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Updated Сегодня, 00:40
В соревнованиях участвовали 700 спортсменов из 49 регионов России. Тюменцы заявились в пяти из семи представленных дисциплин: в троеборье механизаторов и дояров, полиатлоне, лыжных гонках и соревнованиях спортивных семей.
Честь Тюменской области защищали 16 спортсменов.
Хороший результат показала спортивная семья Завьяловых из Ишимского района. На их счету – четвертое место по результатам всех состязаний. Семья Базадыровых из Нижнетавдинского района - на восьмом месте.
В полиатлоне спортсмены из Тюменского района заняли командное восьмое место. В лыжных гонках также по результатам командного зачета участники из Упоровского района – на тринадцатой строчке. В командном зачете в троеборье дояров представители Аромашевского района – четырнадцатые.
Еще один достойный результат у девушек Евгении Березюковой и Елены Вальтеровой из Викуловского района. В троеборье механизаторов тюменки завоевали четвертое место среди всех команд, уступив всего два очка соперникам из Пензенской области.
По итогам всех состязаний в общем зачете наша команда на 9 месте.
Напомним, что кроме федерального чемпионата тюменские спортсмены каждый год соревнуются в региональных сельских играх, которые область проводит с 1981 года. В прошлом году в них вошло девять видов состязаний, а участие в чемпионате приняли порядка 840 спортсменов из 22 районов муниципальных образований региона.