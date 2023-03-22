Тюменцы вошли в тройку победителей всероссийских сельских игр

Напомним, что кроме федерального чемпионата тюменские спортсмены каждый год соревнуются в региональных сельских играх, которые область проводит с 1981 года. В прошлом году в них вошло девять видов состязаний, а участие в чемпионате приняли порядка 840 спортсменов из 22 районов муниципальных образований региона.