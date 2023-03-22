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Posted 22 марта 13:01

Published 22 марта 13:01

Modified Сегодня, 00:40

Updated Сегодня, 00:40

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Тюменцы вошли в тройку победителей всероссийских сельских игр

22 марта 2023, 13:01
Фото: 1MI
Сборная команда Тюменской области на XI Всероссийских зимних сельских спортивных играх, которые прошли в Череповце, завоевала третье место среди регионов с численностью сельского населения менее 600 тысяч человек. Об этом сообщили в депспорта Тюменской области.

В соревнованиях участвовали 700 спортсменов из 49 регионов России. Тюменцы заявились в пяти из семи представленных дисциплин: в троеборье механизаторов и дояров, полиатлоне, лыжных гонках и соревнованиях спортивных семей.

Честь Тюменской области защищали 16 спортсменов.

Хороший результат показала спортивная семья Завьяловых из Ишимского района. На их счету – четвертое место по результатам всех состязаний. Семья Базадыровых из Нижнетавдинского района - на восьмом месте.

В полиатлоне спортсмены из Тюменского района заняли командное восьмое место. В лыжных гонках также по результатам командного зачета участники из Упоровского района – на тринадцатой строчке. В командном зачете в троеборье дояров представители Аромашевского района – четырнадцатые.

Еще один достойный результат у девушек Евгении Березюковой и Елены Вальтеровой из Викуловского района. В троеборье механизаторов тюменки завоевали четвертое место среди всех команд, уступив всего два очка соперникам из Пензенской области.

По итогам всех состязаний в общем зачете наша команда на 9 месте.

Напомним, что кроме федерального чемпионата тюменские спортсмены каждый год соревнуются в региональных сельских играх, которые область проводит с  1981 года. В прошлом году в них вошло девять видов состязаний, а участие в чемпионате приняли порядка 840 спортсменов из 22 районов муниципальных образований региона. 

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