Сотрудник СУЭНКО стал лучшим на всероссийском конкурсе

Андрей Золотухин регулярно участвует во Всероссийских соревнованиях и каждый раз возвращается с победой. Лучшим специалистом релейной защиты и автоматики сотрудник компании становился в 2020-м и 2022-м годах, а в 2021-м занял II место. При этом, по словам Андрея, каждый раз испытания проходят волнительно, дают ощущение драйва.