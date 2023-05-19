Сотрудник СУЭНКО стал лучшим на всероссийском конкурсе

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Организатором соревнований выступила Ассоциация дополнительного профессионального образования «Корпоративный образовательный и научный центр ЕЭС» при поддержке Минэнерго и Ростехнадзора. В этот раз конкурс состоялся в юбилейный 15-й раз.
Соревнования собрали профессионалов со всей России и продлились с 15 по 19 мая. В теоретической части участники прошли тестирование на знание специфики своего дела. А в практической – демонстрировали умение обращаться с рабочим оборудованием.
Андрей Золотухин регулярно участвует во Всероссийских соревнованиях и каждый раз возвращается с победой. Лучшим специалистом релейной защиты и автоматики сотрудник компании становился в 2020-м и 2022-м годах, а в 2021-м занял II место. При этом, по словам Андрея, каждый раз испытания проходят волнительно, дают ощущение драйва.
В этом году Золотухин вновь не допустил ни одной ошибки ни на одном из этапов. На церемонии награждения, прошедшей 19 мая, Андрею вручили Кубок и диплом победителя.
Отметим, специалисты релейной защиты и автоматики должны не только разбираться в устройстве энергооборудования, проводить его техобслуживание и ремонт, но и постоянно повышать квалификацию, обучаться работе с новым оборудованием и разрабатывать варианты по усовершенствованию рабочих процессов.