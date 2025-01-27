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Posted 27 января, 07:05

Published 27 января, 07:05

Modified 27 января, 07:07

Updated 27 января, 07:07

Стало известно, за что тюменцы попадают в список террористов и экстремистов

Вера и оправдания: за что тюменцы попадают в список террористов и экстремистов?

27 января 2025, 07:05
Фото: 1MI.

Стало известно, за что тюменцы попадают в список террористов и экстремистов

В перечне лиц, связанных с экстремистской деятельностью и терроризмом, который ведёт Росфинмониторинг, числится 16 420 человек. Среди них 152 человека — выходцы из Тюменской области, 47 — уроженцы Тюмени. За что они туда попали?

Тюменцы в списке террористов и экстремистов

Список лиц, связанных с террористической и экстремистской деятельностью, постоянно расширяется. Росфинмониторинг отмечает, что поводом для включения организации или физического лица в перечень является совершение ими противоправных действий, имеющих признаки терроризма или экстремизма. В Уголовном кодексе предусмотрено 17 статей, обвинение по которым может привести к внесению в этот список. Но Росфинмониторинг не объясняет, почему конкретный человек был внесён в реестр. Ранее «Наш город» уже рассказывал о том, как пять жителей Тюменской области попали в этот реестр. В этот раз мы смогли узнать истории ещё пяти уроженцев Тюмени.

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Олег Важдаев* (внесен в список террористов и экстремистов)

Олег Важдаев, уроженец Тюмени, был включен в список террористов и экстремистов после попытки поджога военного комиссариата в Краснодаре. В конце сентября 2022 года он предпринял попытку поджечь здание военкомата, расположенного на улице Яна Полуяна. Для этого он самостоятельно создал воспламеняющиеся смеси и затем бросил горящие «коктейли» в окна здания. Но возгорания не случилось.

Первоначально дело было возбуждено по статье об умышленном уничтожении имущества, однако позже его переквалифицировали на статью о теракте. По словам адвоката Важдаева, Алексея Аванесяна, его подзащитный пошел на этот шаг, якобы, чтобы избежать частичной мобилизации, а не с целью совершить акт терроризма. Адвокат также сообщал, что Важдаев, якобы, подвергался пыткам в отделении полиции: его избивали и применяли электрический ток, надевая на него противогаз для заглушения криков.

В 2023 году мужчина он был осужден по статье о теракте и приговорен к шести годам лишения свободы. Включение Важдаева в список террористов и экстремистов связано с предъявленным ему обвинением в терроризме. Согласно российскому законодательству, лица, обвиняемые или осужденные по статьям, связанным с террористической или экстремистской деятельностью, вносятся в данный реестр.

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Татьяна Велижанина* (внесена в список террористов и экстремистов)

Татьяна Велижанина, уроженка Тюмени, была включена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга в связи с её религиозной деятельностью в роли Свидетеля Иеговы (запрещенная организация на территории РФ). В июне 2021 года она была арестована по обвинению в организации деятельности этой экстремистской организации, запрещённой на территории Российской Федерации. Велижанина провела около 11 месяцев в следственном изоляторе, где перенесла заболевание COVID-19. В мае 2022 года её перевели под домашний арест. В феврале 2022 года уголовное дело поступило в Хостинский районный суд города Сочи для рассмотрения по существу. Женщине назначили наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 5 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Сейчас она уже находится на свободе, но остается в списке террористов и экстремистов.

Дело Татьяны Велижаниной является частью более широкой тенденции преследования Свидетелей Иеговы в России после запрета их организации в 2017 году. Многие последователи этой религии столкнулись с арестами и включением в реестр террористов и экстремистов. По сей день в стране находят последователей этого запрещенного течения.

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Юрий Загурских* (внесен в список террористов и экстремистов)

16 февраля 2-й Западный окружной военный суд вынес приговор уроженцу Тюмени Юрию Загурских — одному из трёх фигурантов дела о подготовке поджога военного объекта в Ленинградской области.
О деле стало известно 9 сентября — тогда ФСБ отчиталась о задержании троих жителей Выборга, планировавших поджог на объекте Минобороны. Переехавшего из Тюмени в Выборг Загурских обвинили в том, что он вступил в сговор с неким гражданином Украины и планировал поджечь городской военкомат.

Обвиняемыми по этому делу также стали 36-летний Эльдар Воскресенский*, 29-летний Евгений Лагойда* (внесены в перечень террористов и экстремистов). Уже 13 сентября всех внесли в «перечень террористов». На сайте 2-го Западного окружного военного суда появилась информация о приговоре в отношении Юрия Загурских. Мужчину осудили по статье об «организации теракта» (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ) и назначили 11 лет колонии по статье о содействии террористической деятельности.

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Виталий Макаров (внесен в список террористов и экстремистов)

Виталий Макаров прошёл соответствующее обучение в одном из тренировочных лагерей экстремистов на Ближнем Востоке, а потом на протяжение почти года активно воевал на сирийской территории в числе участников организации, запрещенной на территории РФ. По информации из разных источников, его участие в организации было обусловлено не идейными соображениями, а финансовыми интересами. Впоследствии, по данным спецслужб, Макаров начал опасаться за свою безопасность и фактически покинул организацию. Его задержали в Москве зимой 2014 года после того, как египетские власти депортировали его в Россию. Фигуранта приговорили к двум годам колонии, его срок давно истек, однако он все еще числится в реестре террористов и экстремистов.

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Лариса Кузнецова* (внесена в список террористов и экстремистов)

Тюменка Лариса Кузнецова* 1946 года рождения является одной их наиболее возрастных фигуранток списка. Пенсионерка была задержана в Ставропольском крае в 2024 году по обвинению в оправдании терроризма. 78-летняя пенсионерка выразила поддержку Дарье Треповой* (внесена в список террористов и экстремистов), устроившей теракт, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский. После задержания Кузнецова тоже была внесена в список террористов и экстремистов.

Отметим, что самым молодым фигурантам списка из Тюмени 15 и 17 лет, однако делали их дел пока неизвестны.

Отметим, что в 2024 году в России был зафиксирован рекордный рост числа лиц, внесенных в список террористов и экстремистов. Согласно данным Росфинмониторинга, в 2024 году в этот список было добавлено 3152 человека, что на 72% больше по сравнению с предыдущим годом. При этом только двое смогли покинуть реестр за минувший год. Попадание список террористов и экстремистов влечет за собой серьезные последствия, включая ограничения на финансовые операции, запрет на выезд из страны и ограничения на распоряжение собственностью. Кроме того, лица, внесенные в список, не могут получать пенсии, стипендии и другие социальные выплаты.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в суде Ленинского района Тюмени будет рассмотрено ходатайство Артура Маслакова, который отбывает наказание за подготовку теракта. Заключённый, находящийся на завершающем этапе отбывания срока, просит об условно-досрочном освобождении из-за проблем со зрением, которые делают его передвижение без посторонней помощи невозможным.

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