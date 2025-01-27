Вера и оправдания: за что тюменцы попадают в список террористов и экстремистов?

Татьяна Велижанина, уроженка Тюмени, была включена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга в связи с её религиозной деятельностью в роли Свидетеля Иеговы (запрещенная организация на территории РФ). В июне 2021 года она была арестована по обвинению в организации деятельности этой экстремистской организации, запрещённой на территории Российской Федерации. Велижанина провела около 11 месяцев в следственном изоляторе, где перенесла заболевание COVID-19. В мае 2022 года её перевели под домашний арест. В феврале 2022 года уголовное дело поступило в Хостинский районный суд города Сочи для рассмотрения по существу. Женщине назначили наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 5 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Сейчас она уже находится на свободе, но остается в списке террористов и экстремистов.