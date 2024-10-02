В Тюменской области жителя села признали террористом

Отмечу, что задержанный — фигурант «Тюменского дела». В 2022 году у одного из крупных ТЦ были задержано двое молодых людей, у которых при себе была взрывчатка. Оказалось, что они готовились к теракту в центре. Сейчас все фигуранты дела уже осуждены и отбывают наказание.