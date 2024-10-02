В Тюменской области жителя села признали террористом

Posted 2 октября, 10:55
Published 2 октября, 10:55
Modified 2 октября, 11:07
Updated 2 октября, 11:07
Ранее о жителе Вагая уже писал ряд СМИ, его задержали и в мае вынесли приговор за подготовку к теракту. А в конце сентября его имя пополнило федеральный перечень террористов и экстремистов.
Отмечу, что задержанный — фигурант «Тюменского дела». В 2022 году у одного из крупных ТЦ были задержано двое молодых людей, у которых при себе была взрывчатка. Оказалось, что они готовились к теракту в центре. Сейчас все фигуранты дела уже осуждены и отбывают наказание.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени неизвестные угрожают устроить теракты в тюменских школах и детских садах.
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