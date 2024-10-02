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Posted 2 октября, 10:55

Published 2 октября, 10:55

Modified 2 октября, 11:07

Updated 2 октября, 11:07

В Тюменской области жителя села признали террористом

В Тюменской области жителя села признали террористом

2 октября 2024, 10:55
Фото: Изображение Midjourney
В Тюменской области появился настоящий террорист. Таковым его признали власти, включив имя местного жителя в список террористов и экстремистов.

Ранее о жителе Вагая уже писал ряд СМИ, его задержали и в мае вынесли приговор за подготовку к теракту. А в конце сентября его имя пополнило федеральный перечень террористов и экстремистов.

Отмечу, что задержанный — фигурант «Тюменского дела». В 2022 году у одного из крупных ТЦ были задержано двое молодых людей, у которых при себе была взрывчатка. Оказалось, что они готовились к теракту в центре. Сейчас все фигуранты дела уже осуждены и отбывают наказание.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени неизвестные угрожают устроить теракты в тюменских школах и детских садах.

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#Александр Смирнов#Новости тюмени#Террористы#Терроризм#Теракт
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