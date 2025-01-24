Ослепшего террориста могут досрочно освободить в Тюмени

Posted 24 января, 06:46
Published 24 января, 06:46
Modified 24 января, 06:50
Updated 24 января, 06:50
В Ленинском районном суде Тюмени состоится заседание, на котором будет рассмотрен вопрос об условно-досрочном освобождении Артура Маслакова (внесен в список террористов и экстремистов), об этом «Нашему городу» рассказал адвокат заключенного Павел Руснаков.
Заключенный тюменской колонии общего режима, осужденный за подготовку террористического акта, уже отбывает наказание 13-й год из 13 назначенных, однако его состояние здоровья может подходить под критерии для освобождения раньше срока. Маслаков страдает тяжелыми проблемами со зрением, по словам его адвоката, острота зрения заключенного упала до -30, и он практически полностью утратил способность передвигаться самостоятельно. Документ с просьбой об условно-досрочном освобождении Маслаков подал еще летом 2024 года.
«Назначили заседание в суде. Для Маслакова вопрос досрочного освобождения принципиальный. Хотя срок подходит к концу уже в этому году», — говорит Руснаков.
Отметим, что Артур Маслаков был осужден за подготовку теракта в московском кинотеатре «Киргизия». Преступление удалось предотвратить благодаря оперативной работе правоохранительных органов, а Маслаков был приговорен к 13 годам лишения свободы. В 2020 году его временно освобождали по состоянию здоровья, но позже решение было оспорено, и заключенный вернулся в исправительное учреждение. Если суд примет положительное решение, Маслаков сможет выйти на свободу раньше срока, завершив более чем десятилетнее отбывание наказания.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что 150 человек из Тюменской области состоят в списке террористов и экстремистов. Кто они?