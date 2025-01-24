Ослепшего террориста могут досрочно освободить в Тюмени

Отметим, что Артур Маслаков был осужден за подготовку теракта в московском кинотеатре «Киргизия». Преступление удалось предотвратить благодаря оперативной работе правоохранительных органов, а Маслаков был приговорен к 13 годам лишения свободы. В 2020 году его временно освобождали по состоянию здоровья, но позже решение было оспорено, и заключенный вернулся в исправительное учреждение. Если суд примет положительное решение, Маслаков сможет выйти на свободу раньше срока, завершив более чем десятилетнее отбывание наказания.