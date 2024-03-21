Тюменский боец из «Ермака» учит бороться с терроризмом молодежь Донбасса

Posted 21 марта, 12:30
Published 21 марта, 12:30
Modified Сегодня, 19:31
Updated Сегодня, 19:31
Студенты колледжа узнали, какая ответственность грозит за пособничество терроризму, как правильно реагировать на провокации.
Военнослужащий с позывным «Крест» объяснил молодым людям, что вербовкой могут заниматься даже родственники, которые находятся на другой территории. Боец призвал слушателей не совершать необдуманных действий, которые могут повлиять на будущее.
Отметим, что и в Тюменской области противодействие терроризму — важнейшая составляющая работы органов государственной власти и местного самоуправления. В целом, теме безопасности жителей региона уделяется повышенное внимание. За последние годы в области проделана большая работа для защиты населения, объектов экономики и инфраструктуры от угроз ЧС природного и техногенного характера. Сформирована достаточно эффективная законодательная и нормативно-правовая база, направленная на обеспечение безопасности человека. Добавим, что с началом СВО властями Тюменской области приняты дополнительные меры по защите от терроризма. В регионе под пристальным вниманием сейчас находятся места массового пребывания людей и объекты топливно-энергетического и транспортного комплексов.