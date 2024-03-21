nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 марта, 12:30

Published 21 марта, 12:30

Modified Сегодня, 19:31

Updated Сегодня, 19:31

Тюменский боец из «Ермака» учит бороться с терроризмом молодежь Донбасса

Тюменский боец из «Ермака» учит бороться с терроризмом молодежь Донбасса

21 марта 2024, 12:30
Фото: 1MI
Военнослужащий из тюменского подразделения «Ермак» проводит лекции по противодействию терроризму для молодежи из новых регионов. Об этом рассказали в Информационном центре правительства области.
Фото: Информцентр правительства ТО

Студенты колледжа узнали, какая ответственность грозит за пособничество терроризму, как правильно реагировать на провокации.

Военнослужащий с позывным «Крест» объяснил молодым людям, что вербовкой могут заниматься даже родственники, которые находятся на другой территории. Боец призвал слушателей не совершать необдуманных действий, которые могут повлиять на будущее.

Отметим, что и в Тюменской области противодействие терроризму — важнейшая составляющая работы органов государственной власти и местного самоуправления. В целом, теме безопасности жителей региона уделяется повышенное внимание. За последние годы в области проделана большая работа для защиты населения, объектов экономики и инфраструктуры от угроз ЧС природного и техногенного характера. Сформирована достаточно эффективная законодательная и нормативно-правовая база, направленная на обеспечение безопасности человека. Добавим, что с началом СВО властями Тюменской области приняты дополнительные меры по защите от терроризма. В регионе под пристальным вниманием сейчас находятся места массового пребывания людей и объекты топливно-энергетического и транспортного комплексов.

«Страшно выходить из дома»: мигранты в Тюмени боятся местных жителей
Сегодня, 09:50
Дроны ВСУ атаковали предприятия Татарстана. Тюменская область под угрозой?
Сегодня, 06:25
«Она — любящая мать»: сестра стримерши Жади рассказала правду об отношениях в семье
Вчера, 06:43
Весенний призыв 2024 в Тюменской области: отсрочка, альтернативная служба и условия
Сегодня, 06:50
«Пытались убить мою собаку»: в частном секторе начали войну против громкого лая
Вчера, 07:52
Тюменцам предложили кремировать покойников и хоронить их в корнях деревьев
Вчера, 09:42
"