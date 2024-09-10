Рискнул здоровьем. Геолог выпил самую древнюю воду в мире и остался жив

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Информацию передает портал «Новая Хакасия», один из геологов решил попробовать ее на вкус, что было крайне небезопасно. Так еще и сама вода слишком ценна с исторической точки зрения.
Как рассказал дегустатор, вода на вкус была очень горькой и соленой, что-то на уровне морской.
Ранее сообщалось о том, что ученые сделали крайне необычное открытие. Оказывается, у людей и грибковых куда больше общего, чем кажется.