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Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Геолог выпил самую древнюю воду в мире и остался жив

Рискнул здоровьем. Геолог выпил самую древнюю воду в мире и остался жив

10 сентября 2024, 11:35
Фото: 1MI

Геолог выпил самую древнюю воду в мире и остался жив

Необычное открытие сделали геологи в Канаде. В одной из подземных пещер они нашли воду, которой почти 3 миллиарда лет. Она оказалась самой старой на планете.

Информацию передает портал «Новая Хакасия», один из геологов решил попробовать ее на вкус, что было крайне небезопасно. Так еще и сама вода слишком ценна с исторической точки зрения.

Как рассказал дегустатор, вода на вкус была очень горькой и соленой, что-то на уровне морской.

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Ранее сообщалось о том, что ученые сделали крайне необычное открытие. Оказывается, у людей и грибковых куда больше общего, чем кажется.

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#Александр Смирнов#Наука#История#Вода#Наука и образование
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