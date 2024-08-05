Не такие уж и разные: ученые нашли необычное сходство у людей и дрожжей

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Информацию о новом открытие публикует портал «Новая Хакасия». Дело в том, что репликация ДНК даже визуально похожа на лестницу, которая распаковывается шаг за шагом. После этого молекулярные строители собирают половинки нитей, и из одной спирали ДНК получается две. Основную работу при этом выполняет фермент полимераза. В этом и кроется главный сходство дрожжей и человека.
Чтобы механизм работал исправно и клетки делились ровно, существуют так называемые зажим в ДНК, который поддерживает нити ДНК, а после позволяет приступать к работе другим процессам, в том числе делению спиралей ДНК.
Это открытие позволит ученым в перспективе использовать дрожжи как самый простой организм, связанный с изучением эволюции.