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Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Ученые нашли необычное сходство у людей и дрожжей

Не такие уж и разные: ученые нашли необычное сходство у людей и дрожжей

5 августа 2024, 09:06
Фото: Изображение Midjourney

Ученые нашли необычное сходство у людей и дрожжей

Интересное открытие нашли ученые при исследовании дрожжей. Оказалось, что при делении ДНК и его последующего копирования — они очень схожи с человеком. Процесс почти идентичный.

Информацию о новом открытие публикует портал «Новая Хакасия». Дело в том, что репликация ДНК даже визуально похожа на лестницу, которая распаковывается шаг за шагом. После этого молекулярные строители собирают половинки нитей, и из одной спирали ДНК получается две. Основную работу при этом выполняет фермент полимераза. В этом и кроется главный сходство дрожжей и человека.

Чтобы механизм работал исправно и клетки делились ровно, существуют так называемые зажим в ДНК, который поддерживает нити ДНК, а после позволяет приступать к работе другим процессам, в том числе делению спиралей ДНК.

Это открытие позволит ученым в перспективе использовать дрожжи как самый простой организм, связанный с изучением эволюции.

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#Александр Смирнов#Наука#Наука и образование#ДНК Строитель#Анализ днк
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