Банка колы — как ресурс! Ученые научились перерабатывать жестянки в настоящее топливо

При этом водород производится газообразный, а алюминий предварительно обрабатывают так, чтобы он вступал в реакцию с морской водой. Ионы соли в морской воде, в свою очередь, могут притягивать и восстанавливать сплав, который можно повторно использовать для получения водорода в устойчивом цикле.