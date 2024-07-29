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Published Сегодня, 09:46

Modified Сегодня, 09:48

Updated Сегодня, 09:48

Банка колы — как ресурс! Ученые научились перерабатывать жестянки в настоящее топливо

Банка колы — как ресурс! Ученые научились перерабатывать жестянки в настоящее топливо

29 июля 2024, 09:46
Фото: 1MI
Ученые нашли три ингредиента для создания чистого топлива. Оказывается, для этого нужно всего три вещи, которые продаются во всех магазинах.

Инженеры обнаружили, что при очистке алюминия, содержащегося в банках из-под газировки, и смешивании его с морской водой образуется водород, который можно использовать как топливо. Подробно об эксперименте рассказал портал «Новая Хакасия».

При этом водород производится газообразный, а алюминий предварительно обрабатывают так, чтобы он вступал в реакцию с морской водой. Ионы соли в морской воде, в свою очередь, могут притягивать и восстанавливать сплав, который можно повторно использовать для получения водорода в устойчивом цикле.

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При этом выделяется газообразный водород, но очень медленно. Инженеры добавили кофе — процесс пошел быстрее. Однако и количество топлива тоже было недостаточным. Одной такой реакцией не запитаешь даже игрушечную машинку.

Сейчас исследователи разрабатывают небольшой реактор, который мог бы работать на морском судне или подводной лодке. На судне будет храниться запас переработанных алюминиевых гранул, а также небольшое количество галлия-индия и кофеина.

Ранее сообщалось о том, что ученые смогли создать очень дешевые в производстве аккумуляторы.

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#Александр Смирнов#Наука#Новости тюмени#Наука и образование
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