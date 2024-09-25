Улица раздора. Почему тюменский Арбат становится территорией скандалов?

В ином случае, чтобы решить проблему сложностей жизни вблизи тусовочной улицы, придется расселить дома и одеть зону под отдых полноценно. К тому же местным хрущевкам уже достаточно много лет. Однако на переезд вряд ли согласятся местные жители, которые довольны расположением своих квартир, если не учитывать ночные тусовки. А потому, пока один из вариантов не будет выбран, улица Дзержинского останется местом конфликтов и скандалов. К тому же в районе Дзержинского уже возводят новостройки, так что вряд ли место освободят от жилой застройки.