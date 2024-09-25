Улица раздора. Почему тюменский Арбат становится территорией скандалов?

Posted 25 сентября, 05:51
Published 25 сентября, 05:51
Modified 25 сентября, 05:53
Updated 25 сентября, 05:53
Улица Дзержинского быстро стала местом притяжения тюменцев. То ли из-за что горожане изголодались по прогулочным зонам, то ли от реализации интересной задумки. К тому же у улицы богатая история. Она появилась еще в XVIII веке и считалась купеческой улицей. Но, как говорит тюменский историк-краевед Александр Петрушин, в 1926 году улицу переименовали, назвав ее в честь советского государственного и политического деятеля Феликса Эдмундовича Дзержинского.
«Возвращаясь из Омска в Москву, председатель ВЧК и народный комиссар путей сообщения Феликс Дзержинский 7 марта 1922 года сделал остановку в Тюмени», — говорит историк.
Долгое время улица ничем не отличалась от прочих, по ней днями и ночами катались автомобили, а также, из-за близости к центру города, там открывались питейные заведения. Но в 2020-х Дзержинского решили использовать для туристического проекта «Тюменский Арбат». Со всем уважением к историческому прошлому, здесь расположили лотки для торговли сувенирами, стали проводить народные гуляния. Горожане и туристы очень полюбили это место.
Как говорят в городской администрации, улица Дзержинского зажила новыми смыслами и стала точкой притяжения.
«Здесь проводятся городские и региональные мероприятия, а представители бизнеса и общественные организации выбирают ее для реализации своих начинаний», — говорят власти города.
Так оно и происходит, но только днем. Когда начинается ночь к местным барам да и просто для прогулок стягивается молодежь. И тогда на улице становится жарко — «Арбат» превращается в место столкновений жильцов домов, окружающих улицу и веселящейся молодежи, готовой на различные выходки.
Особенно громко скандалы гремели в первый год существования тюменского Арбата. Жильцы близстоящих домов были шокированы громко гуляющей на улице пьяной молодежью, распевающей песни до самого утра.
«Жители дома на Дзержинского, 31, спали по ночам недолго. Ночью около сотни человек до шести утра устроили алкогольную вакханалию под окнами дома. Люди пили прямо на улице, под дождем», — жаловались тюменцы.
На жалобы отреагировали в горадминистрации, было поручено провести встречу с органами полиции и собственниками учреждений, чтобы обсудить изменение формата или времени их работы, а также проводить в выходные дни дежурство, чтобы не допускать нарушений правил тишины и покоя. Так ночами по Арбату стали ходить патрули. Однако их эффективность весьма спорна, ведь дебоши на улице происходят и по сей день.
«Каждую пятницу и субботу тут сборище молодежи, все орут, пьяные. Их иногда гоняют полицейские, но помогает это на полчаса максимум», — рассказали «Нашему городу» жильцы домов на Дзержинского.
Действительно, когда один из местных баров праздновал свой День рождения, уставшие от танцев в зале заведения, многие стояли на улице, болтая и распевая песни. Ожидаемо пришли сотрудники полиции, которые обратились к руководству заведения, чтобы утихомирить толпу. Тогда всех стали просить зайти внутрь или же уйти от входа. На время толпа рассосалась и полицейские ушли. Уже через полчаса все вернулось на круги своя.
Но шум — не единственная проблема улицы, которую ночами вербует молодежь. В Госавтоинспекции по Тюменской области отмечают, что в последнее время участились незаконные поездки молодых людей по местному Арбату.
«В сентябре неравнодушные тюменцы разместили 3 видео таких нарушений ПДД в социальных сетях. Все 3 водителя — скутерист и два автомобилиста были установлены и привлечены сотрудниками Госавтоинспекции к административной ответственности», — сообщили в ведомстве.
Устраивали на улице и перформансы, так один из горожан прошелся по улице с огромной колонкой. В то время, как молодежь на улице была от него в восторге, местные обрывали телефоны полиции, чтобы наказать того, кто лишает их сна.
Проще говоря, улицу Дзержинского справедливо можно назвать улицей конфликтов и столкновений интересов. Власти хотели сделать из нее что-то историческое, культурное и притягивающее туристов. Молодежь остро нуждалась в месте для тусовок и получила желаемое. Только местные жители остались в пролете, да, цена их квартир для продажи выросла, но жить в них стало непросто.
Важно отметить, что ночами гуляющая молодежь курсирует именно по улице Дзержинского, так как в начале нее есть популярный бар, еще один располагается в середине, а также злачные места располагаются чуть поодаль. И так молодые, веселые и пьяные ребята циркулируют по Дзержинского всю ночь. Как говорит тюменский урбанист Никита Мельников, такое место молодежи было необходимо и оно вполне неплохо реализовано.
«Не секрет, что в Тюмени особо некуда ходить и большинство злачных мест располагаются именно вокруг Дзержинского. Важно отметить, что они там были и до того, как улицу сделали пешеходной. А город должен развиваться от того, что имеется, а не вопреки. Раньше молодежи некуда было выходить, ведь там была обычная улица, а теперь появилось хорошее место для общения, встреч и гулянок», — говорит Мельников.
Он отмечает, факт того, что улица станет притяжением молодежи, был очевиден еще на этапе проектирования тюменского Арбата и это нужно было учитывать. С ним согласен и инженер-строитель Роман Мальков.
«Если говорить упрощенно, то при составлении проекта учитывается прилегающая территория и ее характеристики. Закономерно, что в хрущевках, расположенных вдоль улицы, не самая лучшая шумоизоляция. Да и из соображений логики не размещаются места гуляний в жилых зонах», — отметил строитель в разговоре с «Нашим городом».
Непродуманной улицу считает и проектировщик Давид Журавлев, он говорит о том, что плотность застройки центра Тюмени не позволяла организовать комфортное пространство для отдыхающих и для проживающих, из-за чего улица и стала местом конфликтов.
«У нас без сноса построек нет места для того, чтобы построить современную зону для отдыха горожан и для тусовок молодежи, а эти два понятия связаны. То есть в идеале мы должны были снести эти хрущевки и расселить их, оставив место для развлекательных заведений. Но опять же собственники явно на это не пойдут», — поделился специалист мнением с «Нашим городом».
Многие специалисты также поддержали идею того, что нужно определить предназначение улицы и отдать ее тусовщикам или тихим мирным жителям.
Практика показала, что силами правоохранителей проблема в моменте не решается. Можно штрафовать молодежь и выгонять их, но они все равно вернутся, ведь идти больше некуда, а юное сердце просит гулянок и веселья. Чтобы выгнать молодежь наверняка — придется закрыть местные питейные заведения, что существенно ударит по бизнесу, успехами которого гордится и городская администрация.
«К этому способу вряд ли прибегнут. В Тюмени особые отношения власти и бизнеса. И выход на конфликт здесь вряд ли для сторон будет выгодным. Эти заведения и та же молодежь, которая отдыхает здесь ночами, приносит городу прибыль», — обозначил доктор экономических наук Леонид Вараксин в разговоре с «Нашим городом».
В ином случае, чтобы решить проблему сложностей жизни вблизи тусовочной улицы, придется расселить дома и одеть зону под отдых полноценно. К тому же местным хрущевкам уже достаточно много лет. Однако на переезд вряд ли согласятся местные жители, которые довольны расположением своих квартир, если не учитывать ночные тусовки. А потому, пока один из вариантов не будет выбран, улица Дзержинского останется местом конфликтов и скандалов. К тому же в районе Дзержинского уже возводят новостройки, так что вряд ли место освободят от жилой застройки.
Некоторые эксперты считают, что снизить градус напряжения могли бы новые зоны для отдыха молодежи. Но из-за плотной застройки сложно представить, где их можно организовать. Еще один «Арбат» может стать лишь новым местом для столкновений жильцов и тусовщиков.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что тюменская молодежь часто задумывается о переезде в более крупные города. Привлекательным многим кажется Санкт-Петербург, где юноши и девушки видят большие перспективы и простор для реализации.