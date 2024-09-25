За почти 40 миллионов в центре Тюмени продают пивной завод

Posted 25 сентября, 10:34
Published 25 сентября, 10:34
Modified 25 сентября, 13:04
Updated 25 сентября, 13:04
Как пишет телеграм-канал «Темы Тюмени», неизвестный продавец сообщает, что за 38 миллионов покупатель получит полностью рабочий завод, который к тому же имеет разрешение на выпуск собственной алкогольной продукции.
Кроме того, предприятие уже выпускает несколько напитков, которые пользуются спросом по региону.
По словам самого продавца, завод он готов передать в хорошие руки из-за переезда.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени стало известно, что построят на участке в районе объездной.