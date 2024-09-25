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Posted 25 сентября, 10:34

Published 25 сентября, 10:34

Modified 25 сентября, 13:04

Updated 25 сентября, 13:04

За почти 40 миллионов в центре Тюмени продают пивной завод

За почти 40 миллионов в центре Тюмени продают пивной завод

25 сентября 2024, 10:34
Фото: Изображение Midjourney
Неизвестный предприниматель выставил на продажу свое дело — пивной завод, расположенный по улице Ленина. За него он просит без малого 40 миллионов рублей.

Как пишет телеграм-канал «Темы Тюмени», неизвестный продавец сообщает, что за 38 миллионов покупатель получит полностью рабочий завод, который к тому же имеет разрешение на выпуск собственной алкогольной продукции.

Кроме того, предприятие уже выпускает несколько напитков, которые пользуются спросом по региону.

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По словам самого продавца, завод он готов передать в хорошие руки из-за переезда.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени стало известно, что построят на участке в районе объездной.

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#Александр Смирнов#Бизнес#Новости тюмени#Покупка-продажа#Продажа
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