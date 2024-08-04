«Дом мечты» выставили на продажу в Тюмени за 65 миллионов рублей

Posted Сегодня, 11:15
Published Сегодня, 11:15
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
«Продается элегантный дом в светлых тонах площадью 330 квадратов, в районе Цимлянского озера. Отличное место для жизни и отдыха. Дом построен по индивидуальному дизайн-проекту, с большой любовью и вниманием к предпочтениям бушующих жильцов», — указано в опубликованном объявлении.
Отмечено, что над проектом дома трудили лучшие дизайнеры Тюмени и Москвы, а для ремонтных работ были использованы самые дорогостоящие материалы ведущих фабрик Италии.
Владелец особняка заверяет, что в дом можно заезжать и жить. На территории также расположены гараж на два машиноместа, банный комплекс с террасой установлены системы видеонаблюдения и сигнализации, проведено газовое отопление.
«Этот дом нужно просто посмотреть и понять, что именно он — дом вашей мечты», — заверяет собственник.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области начали продавать свои загородные дома. За год число предложений на рынке увеличилось на 40%.